$!Estados Unidos prohíbe entrada de carne de cerdo por fiebre porcina en RD

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que la carne de cerdo y los productos porcinos de la República Dominicana actualmente tienen prohibida la entrada a ese país como resultado de las restricciones vigentes contra la peste porcina clásica.

En un documento publicado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirma que el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura (USDA) ha confirmado la peste porcina africana (PPA) en muestras recolectadas de cerdos en la República Dominicana a través de un programa de vigilancia cooperativa existente entre ambos países.

“La carne de cerdo y los productos porcinos de la República Dominicana actualmente tienen prohibida la entrada como resultado de las restricciones vigentes contra la peste porcina clásica. Además, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional está aumentando las inspecciones de vuelos desde la República Dominicana para garantizar que los viajeros no traigan productos prohibidos a los Estados Unidos”, dice el documento.

Agrega que un equipo se asegurará de que la basura de estos aviones se elimine adecuadamente para evitar la transmisión de la peste porcina africana.

“El USDA está comprometido a ayudar a la República Dominicana a lidiar con la PPA, ofrece apoyo continuo para las pruebas y consultará con ellos sobre pasos o acciones adicionales para respaldar las medidas de respuesta y mitigación”, agrega la institución.

También informan que ofrecerán ayuda similar a Haití, ya que limita con la República Dominicana y tiene un alto riesgo de detección de peste porcina africana.

El USDA dijo que “continúa trabajando diligentemente” con socios como CBP y la industria porcina de Estados Unidos para evitar que la enfermedad ingrese a los Estados Unidos.

Empero, aclara que la peste porcina africana no es una amenaza para la salud humana, no se puede transmitir de los cerdos a los humanos y no es un problema de seguridad alimentaria.