$!Estados Unidos se compromete a proteger y defender la libertad religiosa en todo el mundo

El Gobierno de Estados Unidos se comprometió este miércoles a defender y proteger la libertad religiosa por todo mundo, en procura de que no sean vulnerados los derechos de las personas a manifestar sus creencias.

“El odio antimusulmán sigue estando muy extendido en muchos países, y esto también es un grave problema para Estados Unidos, así como en Europa. Tenemos que trabajar para garantizar que las personas de todas las creencias y orígenes sean tratadas con la misma dignidad y respeto”, dijo el secretario Antony Blinken durante la presentación del Informe sobre Libertad Religiosa.

“Como se señala en este informe, algunos países han dado pasos positivos, y eso también merece un comentario”, agregó el funcionario.

“Deseamos ver más avances de ese tipo, y por eso nuestra promesa al mundo es que la administración Biden-Harris protegerá y defenderá la libertad religiosa en todo el mundo. Mantendremos el prolongado liderazgo de Estados Unidos en esta cuestión. Estamos agradecidos a nuestros socios, entre los que se encuentran gobiernos afines, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y redes como la Alianza Internacional para la Libertad de Creencias Religiosas y el Grupo de Contacto Internacional sobre Libertad Religiosa o de Credo”, dijo Blinken.

Entre los avances positivos que enumeró está que el año pasado, el gobierno de transición de Sudán, dirigido por civiles, derogó las leyes de apostasía y de orden público que se habían utilizado para acosar a miembros de grupos religiosos minoritarios. El gobierno de Uzbekistán ha liberado a cientos de personas que habían sido encarceladas por sus creencias.

Dijo que China criminaliza ampliamente la expresión religiosa y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los uigures musulmanes y los miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios.

“Hoy anuncio la designación de Yu Hui, exdirector de la oficina del llamado “Grupo líder central de prevención y tratamiento de las religiones herejes”, de Chengdu, por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, a saber, la detención arbitraria de practicantes de Falun Gong. Yu Hui y su familia no pueden ahora entrar en Estados Unidos”, dijo Blinken.

En el informe se destaca que la libertad religiosa, como todo derecho humano, es universal. “Todas las personas, en cualquier lugar, tienen derecho a ella, independientemente de dónde vivan, de lo que crean o de lo que no crean. La libertad religiosa es igual a otros derechos humanos porque los derechos humanos son indivisibles”.

“La libertad religiosa no es más o menos importante que la libertad de expresión y de reunión, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud, o que cualquier otro derecho humano. De hecho, todos son interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente si no se respetan los demás derechos humanos, y cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y rendir culto libremente, se ponen en peligro todos los otros derechos. Y la libertad religiosa es un elemento clave de una sociedad abierta y estable. Sin ella, la gente no puede contribuir plenamente al éxito de su país. Y siempre que se niegan los derechos humanos, se enciende tensión, se genera división”, afirmó el secretario Blinken.