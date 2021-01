“Este es un gobierno de afroamericanos y blancos”, dice activista dominicana

La activista dominicana y primera latina en presidir la Organización Nacional de Mujeres de Nueva York, Zenaida Méndez aseguró la mañana de este martes que el gabinete que encabezará el presidente electo Joe Biden junto a Kamala Harris, está liderado por afroamericanos y blancos caucásicos, por lo que entiende que hace falta una mayor representación latina para que los temas que afectan a esta comunidad puedan ser escuchados.

“No tenemos muchas personas latinas en el gabinete Biden-Harris, y soy de las que creo que, si no estamos en la mesa, no tenemos quien abogue por nosotros. Con una o dos personas en la administración no es suficiente. Hay que seguir luchando para que se coloquen más personas latinas en el Departamento de Estados”, asegura Méndez.

Méndez dijo que la comunidad afroamericana y latina han sido las más vulnerables durante la administración de Trump debido al retraso en los procesos migratorios, lo que ha provocado un proceso tardío en las reunificaciones familiares.

“Hay ciudadanos americanos que han esperado estos cuatro años para poder traer a sus familiares desde la República Dominicana a los EE.UU., y todos los protocolos han cambiado. Hay muchos padres que tenían la ilusión de reencontrarse con sus hijos y no han podido, además de que por la crisis económica no tienen cómo justificar que tienen la capacidad de sustentar a sus familiares”, expresó Méndez.

La también presidenta y fundadora del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, aseguró que esta nueva administración debe trabajar para lograr que Trump pueda volver a ser electo como candidato a presidente del país, debido a los hechos que ocurrieron el pasado 6 de enero y que provocaron una insurrección en la capital estadounidense.

Méndez asegura que lo ocurrido aquel día fue un intento de golpe de estado y que el presidente Trump debe ser enjuiciado y arrestados por estos hechos.

“Este presidente debe luchar porque se le imponga un castigo fuerte a Donald Trump, no se le debe tratar con paños tibios, hay que enviarlo a cárcel porque no puede ocupar otro puesto político en los Estados Unidos. Lo que aquí pasó el 6 de enero es algo que no tiene precedente, el juicio a Trump debe seguir”, dijo la dominicana.

Zenaida Méndez nació en la República Dominicana y reside en los Estados Unidos desde 1969, desde entonces ha sido una defensora de los derechos de la mujer y la lucha contra la discriminación y el racismo. Fue la primera latina en presidir la Organización Nacional de Mujeres (NOW) de Nueva York y es la única latina y afrolatina en la junta de directores del New York Women in Film & Television, una organización muy prestigiosa de mujeres en la televisión.