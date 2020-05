$!Estima en 2,250 los dominicanos fallecidos por el COVID-19 en EE.UU.

Díaz Santana publicó su análisis en su página web seguridadsocialparatodos.net.

A continuación se reproduce un extracto del texto:

Nueva York, con 8,6 millones de personas, y más de 10.000 habitantes por km2, constituye el terreno más propicio para la propagación de las enfermedades infecciosas, ya que todas las actividades de esta mega metrópolis, dependen de la movilización de millones de personas en el metro y en autobuses.

Los barrios periféricos -donde viven millones de hispanos- registran el doble de las tasas de infección: el Bronx, con 1,273, y Manhattan con solo 611 casos por 100.000 habitantes. El Alto Manhattan es una zona de alta incidencia, donde se concentra la mayoría de los “dominicanos ausentes”.

En los Estados Unidos viven más de dos millones de dominicanos, concentrados en New York, New Jersey, Miami, Chicago y Boston. Sólo en New York residen más de 875,704 dominicanos, el 42% del total, y en New Jersey otros 309.355. En esas dos ciudades, las más castigadas por el COVID-19 cohabitan casi 1,200,000 dominicanos.

Al 29 de abril se estima en 2,250 dominicanos fallecidos, sólo en los Estados Unidos y todavía creciendo, pudiendo ascender a unos 2,600, sin incluir los muertos en España, Italia, y Puerto Rico. Esta tragedia ha llenado de incertidumbre y luto a miles de hogares que ni siquiera han podido despedir a sus seres queridos.

Para el país, además, representa una gran pérdida de ingresos en divisas, no sólo a causa de las muertes, sino debido a un desempleo récord del 16%, desde luego, más acentuado en el caso de las minorías. Recordemos que el año pasado las remesas superaron los 7,100 millones de dólares, una cantidad equivalente al aporte del turismo, siendo un soporte vital para la estabilidad macroeconómica del país.

En los últimos días se observa una reducción de los casos y de las muertes en New York y New Jersey, por lo que abrigamos la esperanza de que este proceso se consolide y que la gran manzana pronto vuelva a ser una fuente de trabajo y oportunidades para millones de inmigrantes de todo el mundo.