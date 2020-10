$!Estudiantes dominicanos en España reclaman al MESCyT por retraso en el pago de subsidio económico

Estudiantes dominicanos en España han denunciado a través de una carta pública la ansiedad y la frustración a las que se encuentran sometidos debido a que el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), “se atrasa con frecuencia en el depósito de la subvención de los que cursan carreras de máster y doctorado” en dicho país.

En el documento, los estudiantes expresan que debido a dichos atrasos se ven en la necesidad de recurrir a compromisos económicos que no pueden asumir, indican que la situación que están enfrentando les genera un estado de ansiedad que en algunas ocasiones no les permite concentrarse adecuadamente para responder con prontitud y calidad a sus deberes académicos.

“Es importante que se haga conciencia con relación a esto porque libramos esta lucha de prepararnos en aguas extranjeras para servir a nuestro país y cooperar con el desarrollo que poco a poco vamos alcanzando como nación”, indica el documento.

Uno de estos estudiantes se comunicó con este medio, e informó que la mayoría de ellos se niegan a dar sus nombres por miedo a que se tomen represalias.

También fue remitido un documento en el que solicitan al MESCyT la información relacionada a “WorldWide Seguros”, una aseguradora que les ha sido asignada recientemente a los estudiantes internacionales, y que según expresan, no cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio del Interior de España para la realización del proceso de renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

“Nos han impuesto una aseguradora de salud nueva llamada WorldWide Seguros... Ya existen casos de estudiantes que no han podido realizar dicho proceso porque el seguro de salud no cumple con los requisitos establecidos para el efecto. Estos estudiantes de no resolver dicha situación pasarían a estar en situación migratoria irregular, con todos los efectos negativos que esto conlleva, y que en el peor de los casos puede terminar en una deportación”, según dice el documento.

En una conversación telefónica con el MESCyT, funcionarios indicaron no tener conocimiento de la existencia del documento y, por lo tanto, dijeron que no podían ofrecer declaraciones y solicitaron enviarles el escrito, para dar una respuesta sobre el tema.

Finalmente, informaron que ofrecerían declaraciones al respecto este lunes.

El ministro también indicó a través de su cuenta de Twitter que se trata de una “campaña aviesa e interesada por las redes”, y pidió a los estudiantes becados en España “confiar en muestra gestión y no dejarse confundir”.