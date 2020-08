Estudiantes, el eslabón más débil en la cuarentena

En contraste con la situación de María y Juan José, hay niños más afortunados. María Antonia, de 7 años, estudiante de segundo de primaria en Manizales (Colombia), no la ha pasado mal con las clases virtuales a través de Zoom. Tiene tableta y celular para conectarse y los maestros están presentes desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, con algunos recesos. En las clases pueden intervenir si piden la palabra e incluso los dejan compartir la pantalla para que sus 13 compañeros de curso vean lo que han hecho. Sin embargo, dice: “Me han cambiado un montón de cosas desde que cerraron el colegio. Mi tío Juanmi no viene a recogerme y no podemos jugar como antes, cuando nos llenábamos de tierra en el parque y hacíamos un castillo. En el colegio podíamos interactuar más, aunque la mano se nos cansaba cuando la levantábamos si el profesor estaba mirando el tablero”.

Su primo Tomás, de 10 años y estudiante de tercero de primaria en la misma ciudad, vive una situación parecida. Recibe las clases por Zoom hasta las 4 de la tarde y como ya no tiene actividades extracurriculares, en el tiempo libre que le queda ha sacado a relucir talentos que han sorprendido incluso a sus papás: está haciendo videos que vende a 10.000 pesos (poco menos de 3 dólares) a los contactos de sus padres, a los amigos y a los primos. “Quiero comprarme un computador porque ahora me toca compartirlo con mi papá o con mi hermano, que también tiene clases. Lo mismo me pasa con el celular. La semana pasada también se me ocurrió que voy a empezar a hacer alfajores para vender”.