Celebramos el cumpleaños de Zoe Saldana con sus mejores papeles

¡Feliz cumpleaños a la talentosa Zoe Saldana! Con su versatilidad y carisma, Zoe Saldaña ha dejado una huella duradera en la industria del cine. Ha interpretado una amplia variedad de personajes, desde heroínas de acción hasta roles dramáticos y cómicos. En honor a su cumpleaños, repasemos algunos de sus mejores papeles hasta la fecha:

Gamora -

Universo cinematográfico de Marvel: Zoe Saldana es conocida por su papel como Gamora en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo "Guardians of the Galaxy" (2014), "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017), y "Avengers: Infinity War" (2018). Interpretando a la feroz y valiente Gamora, Saldana se convirtió en una de las heroínas más queridas del universo Marvel.

Neytiri -

"Avatar" (2009): En la épica película dirigida por James Cameron, Zoe Saldana interpretó a Neytiri, una guerrera Na'vi. Su interpretación cautivadora y su dedicación para dar vida a este personaje alienígena dejaron una impresión duradera en los espectadores.

Uhura -

"Star Trek" (2009) y secuelas: Saldana interpretó a Nyota Uhura en la exitosa película de ciencia ficción dirigida por J.J. Abrams. Su actuación como la valiente y talentosa oficial de comunicaciones de la USS Enterprise recibió elogios de la crítica y solidificó su lugar en la franquicia de "Star Trek".

Cataleya -

"Colombiana" (2011): En este thriller de acción, Zoe Saldana asumió el papel de Cataleya, una asesina entrenada que busca vengar la muerte de sus padres. Su actuación enérgica y convincente demostró su destreza en las escenas de acción y su habilidad para llevar a cabo personajes complejos.

Nina Simone -

"Nina" (2016): Saldana asumió un desafiante papel en este drama biográfico sobre la legendaria cantante y activista Nina Simone. A pesar de la controversia que rodeó su interpretación debido a la diferencia de apariencia física, Saldana mostró su compromiso y talento al dar vida a este icónico personaje.

Estos son solo algunos de los muchos papeles notables de Zoe Saldana. Su dedicación, versatilidad y carisma la han convertido en una presencia destacada en la industria del cine. En su cumpleaños, celebramos su talento y esperamos ver qué nuevos personajes fascinantes interpretará en el futuro. ¡Feliz cumpleaños, Zoe Saldana!