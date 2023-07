Un repaso por la carrera de Daniel Brühl

Hagamos un repaso por la destacada carrera del actor Daniel Brühl. Nacido el 16 de junio de 1978 en Barcelona, España, Brühl ha dejado una huella significativa en la industria del cine con sus interpretaciones cautivadoras y versatilidad actoral. Aquí hay un vistazo a algunos de sus roles más destacados:

"Good Bye, Lenin!" (2003): En esta aclamada película alemana, Brühl interpreta a Alex, un joven que intenta proteger a su madre enferma de un ataque al corazón ocultándole la caída del Muro de Berlín.

"The Edukators" (2004): En este drama alemán, Brühl interpreta a Jan, un activista político que junto a sus amigos irrumpen en casas de personas ricas para cuestionar el sistema económico.

"Rush" (2013): En esta película dirigida por Ron Howard, Brühl interpreta a Niki Lauda, un legendario piloto de Fórmula 1. Su actuación le valió elogios de la crítica y una nominación al Globo de Oro.

"Inglourious Basterds" (2009): Dirigida por Quentin Tarantino, Brühl interpreta al sargento Fredrick Zoller, un soldado alemán que se convierte en el centro de atención de un plan para asesinar a altos mandos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

"The Fifth Estate" (2013): Brühl interpreta a Daniel Domscheit-Berg, compañero de Julian Assange, en esta película basada en la fundación de WikiLeaks y su impacto en la política y los medios de comunicación.

"Captain America: Civil War" (2016): En el universo cinematográfico de Marvel, Brühl interpreta al villano Helmut Zemo, quien desencadena una serie de eventos que enfrentan a los Vengadores entre sí. Repitió este mismo papel en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

"The Alienist" (2018-2020): En esta serie de televisión, Brühl interpreta al Dr. Laszlo Kreizler, un psicólogo criminal que investiga asesinatos en la Nueva York del siglo XIX.

Estos son solo algunos ejemplos de la carrera de Daniel Brühl, quien ha demostrado su talento en una variedad de géneros y proyectos. Con su habilidad para dar vida a personajes complejos y cautivar a la audiencia, Brühl ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine.