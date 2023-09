Acusan al exNBA Jason Terry de no pagar un rolex de US$ 25,000

En lugar de devolver el lujoso reloj, Terry, apodado The Jet, expresó su interés en comprarlo a Mavachev, lo que finalmente acordaron por la suma de $25,000, según afirman los documentos legales. ( SHUTTERSTOCK )

Jason Terry, exentrenador asistente de los Brooklyn Nets y los Utah Jazz, enfrenta acusaciones de no pagar por un Rolex incrustado con diamantes de US$ 25,000 que alquiló para un evento y luego acordó comprar a un joyero de celebridades.

La demanda, presentada en la Corte Suprema de Manhattan, detalla que Terry alquiló este elegante reloj de acero inoxidable con diamantes de 23.5 quilates al famoso joyero de Nueva York, Eric Mavachev, conocido profesionalmente como Eric Mavani y apodado "Eric Da Jeweler". Este vistoso reloj fue prestado por Terry para su uso en la discoteca Drai's en Las Vegas durante la liga de verano.

En lugar de devolver el lujoso reloj, Terry, apodado "The Jet", expresó su interés en comprarlo a Mavachev, lo que finalmente acordaron por la suma de $25,000, según afirman los documentos legales.

El 10 de julio, Terry, exjugador con 19 años de experiencia en la NBA y con equipos como los Atlanta Hawks, Boston Celtics y Dallas Mavericks, envió un mensaje de texto a Mavachev solicitando los datos de su cuenta bancaria, prometiendo transferir el dinero el 13 de julio. Sin embargo, el dinero nunca se transfirió, y el reloj nunca fue devuelto, según alega la demanda.

Además, Terry dejó de responder a los mensajes de Mavachev al día siguiente, afirmando que nunca recibió los fondos. La demanda sostiene que Terry "no ha pagado al demandante la cantidad total de US$ 25,000.00, que es el valor acordado del Rolex, y no ha devuelto el Rolex al demandante".

Mark Shirian, abogado de Mavachev, informó que él y su cliente otorgaron a Terry un plazo de 30 días para realizar el pago, el cual no se cumplió, lo que condujo a la demanda por incumplimiento de contrato.

"A pesar de haber ganado más de cien millones de dólares en la NBA, el Sr. Terry no ha cumplido con sus obligaciones financieras y no ha realizado los pagos necesarios por la valiosa pieza de tiempo", afirmó Shirian. "Estamos preparados para utilizar todos los medios legales disponibles para recuperar el pago pendiente por el reloj".

Eric Mavachev, a través de su empresa Eric & Co. Trading Group LLC, busca los US$ 25,000 que considera que se le adeudan. Hasta el momento, Jason Terry no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre este asunto.