Demandan a McDonald's luego de que un café caliente dejara a una anciana con "quemaduras graves"

Una mujer mayor en California ha presentado una demanda contra McDonald's debido a un incidente de derrame de café caliente que recuerda al famoso caso de 1992.

Mabel Childress, una mujer de unos 80 años, ha recurrido al abogado de lesiones personales Dylan Hackett, socio gerente de Hackett Law Firm, para representar su caso en el Tribunal Superior de San Francisco.

Según los registros judiciales, Hackett presentó cinco demandas el 14 de septiembre, y el 15 de septiembre se emitió una citación a McDonald's Restaurants of California Inc. y a 10 empleados no identificados.

La demanda alega que los empleados del restaurante McDonald's ubicado en el 1100 de Fillmore St. en San Francisco no aseguraron adecuadamente la tapa de la taza de café, lo que provocó un derrame.

Según la denuncia, el incidente ocurrió alrededor del 13 de junio cuando Childress visitó el auto-servicio de McDonald's en Fillmore Street y, al intentar beber su café, el contenido caliente de la taza supuestamente se derramó en su regazo debido a la tapa mal cerrada, causándole quemaduras graves en la ingle.

Childress, después de hablar con tres empleados de McDonald's que supuestamente se negaron a ayudarla, buscó tratamiento en otro lugar para sus heridas.

La demanda sostiene que McDonald's Restaurants of California, Inc. y los empleados involucrados tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad de la demandante y no lo hicieron, lo que resultó en sus graves quemaduras y angustia emocional.

Childress todavía sufre dolor y cicatrices debido a sus lesiones, según el reclamo.

Dylan Hackett explicó que su cliente tiene quemaduras en el estómago, la ingle y la pierna, y que está recibiendo tratamiento continuo.

"Esta demanda presentada por Mabel es significativa porque busca mejorar la seguridad en el manejo de café en el futuro, asegurando un cierre adecuado de las tapas y una respuesta inmediata a las quejas de los clientes", comentó Hackett.

La demanda se ha catalogado como un "caso civil ilimitado", ya que supera los US$ 25,000, y busca compensación por gastos médicos y daños generales.

McDonald's Restaurants of California Inc. y los empleados mencionados tienen 30 días para responder al tribunal, y está programada una conferencia de gestión de casos para febrero de 2024.

Este caso recuerda al famoso incidente de 1992 en el que Stella Liebeck de Albuquerque, Nuevo México, recibió daños punitivos de US$ 2.7 millones y US$ 200,000 por quemaduras de tercer grado después de que el café que ordenó en McDonald's se derramara en su regazo. El caso de Liebeck llevó a cambios en la temperatura del café servido por McDonald's.

Recientemente, un jurado en el sur de Florida otorgó US$ 800,000 en daños a la familia de Olivia Caraballo por quemaduras de segundo grado causadas por un McNugget de pollo de Happy Meal que cayó en su regazo. El incidente ocurrió en 2019, y la familia argumentó que el nugget se quedó atrapado entre el cinturón de seguridad y el muslo de la niña.

En ambos casos, se destacan las preocupaciones sobre la seguridad de los alimentos y las bebidas servidos en restaurantes de comida rápida.