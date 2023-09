Una auxiliar de vuelo fue hallada muerta en el aeropuerto

En un desgarrador descubrimiento, una auxiliar de vuelo de 66 años de American Airlines, proveniente de Las Vegas, fue encontrada sin vida en una habitación de hotel en el Aeropuerto de Filadelfia dos días después de su fecha de salida programada.

La mujer fue hallada inconsciente por el personal de limpieza en el Marriott del aeropuerto el lunes por la noche, y a pesar de los esfuerzos médicos, fue declarada muerta alrededor de las 10:40 de la noche.

En el informe inicial, no se identificaron signos de entrada forzada ni de lucha en la habitación, y no se encontraron armas. No obstante, se hallaron botellas de medicamentos selladas, indicando que la mujer estaba tomando "varios medicamentos". Aunque aún no se ha determinado la causa exacta de su muerte, las autoridades han calificado el incidente como una "muerte repentina".

La identidad de la mujer aún no se ha dado a conocer, y se esperan los resultados de la autopsia. El inspector jefe Scott Small mencionó a NBC10 que se considera la muerte como "sospechosa" y está bajo investigación por la División de Detectives de Homicidios del departamento de policía.

Hasta el momento, la policía de Filadelfia no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso. Este trágico suceso recuerda a otro incidente en junio, cuando otra auxiliar de vuelo de American Airlines, Carol Wright, falleció durante un vuelo de regreso a los Estados Unidos mientras se encontraba en un viaje al extranjero.

Wright, quien había trabajado para la aerolínea durante 38 años, se desplomó en pleno vuelo de Venecia a Filadelfia y, a pesar de los esfuerzos del personal de vuelo, fue declarada muerta en un hospital en Dublín, Irlanda.