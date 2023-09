Madre latina mata a su hija y perro en un apartamento de Nueva York y luego se suicida

Un trágico incidente está bajo investigación en Brooklyn, donde una madre hispana y su hija adolescente fueron encontradas muertas en su nuevo apartamento en lo que podría ser un caso de homicidio-suicidio.

Azalea Rivas y su hija adolescente fueron descubiertas sin vida en su apartamento en East Flatbush, Brooklyn. Además, se encontró al perro de la familia también fallecido con una bolsa plástica en la cabeza. La escalofriante escena se desveló el lunes alrededor de las 2:35 p.m.

El novio de la madre, que no ha sido identificado, ingresó al apartamento después de varios días sin noticias de Rivas y encontró los cuerpos. La madre yacía en la sala con una herida en el rostro, mientras que su hija de 14 años estaba en una habitación con graves lesiones en la cabeza.

Los vecinos indicaron que la madre de 37 años tenía problemas de salud mental, lo que podría haber contribuido a esta tragedia. Las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar oficialmente la causa y el momento de las muertes.

"Me parecía increíblemente maníaca", comentó Rose Nicosia, una ex vecina de Rivas. "Parecía tener un trastorno bipolar severo y no estaba medicada. Su comportamiento era muy impredecible".

Desde Louisiana, la abuela paterna de la adolescente asesinada, Mattie Ester, expresó su dolor, diciendo que amaba mucho a su nieta y que pasaba mucho tiempo con ella.

La policía había visitado el apartamento varias veces antes del trágico suceso, incluso el viernes por la mañana en respuesta a una llamada al 911. Los vecinos habían reportado ruidos fuertes y gritos ese día, pero los agentes se retiraron cuando no obtuvieron respuesta después de golpear la puerta.

Este triste acontecimiento se suma a una serie de casos de violencia doméstica y homicidios en la ciudad de Nueva York en los últimos meses. Las autoridades han expresado su preocupación por el aumento de apuñalamientos mortales en la ciudad, que ha aumentado un 29 % este año en comparación con antes de la pandemia en 2019.