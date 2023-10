VIRAL| Un cocodrilo sin mandíbula se vuelve viral en redes sociales y así lo apodaron

Un cocodrilo residente de Florida que ganó notoriedad en las redes sociales debido a la ausencia de gran parte de su mandíbula superior ha sido bautizado con un nombre que rinde homenaje a una icónica canción country.

El reptil ahora se llama "Jawlene", en honor a la famosa canción de Dolly Parton, "Jolene". Este peculiar nombre fue elegido a través de una convocatoria pública en las redes sociales después de que el animal fuera descubierto a principios de este mes en el condado de Seminole y trasladado a Gatorland, un parque temático y reserva de vida silvestre en Orlando.

Mark McHugh, CEO de Gatorland, anunció la elección del nombre en un video publicado en la página de Facebook del parque. La canción "Jolene" de Dolly Parton es un éxito legendario que ha perdurado en el tiempo y ha sido reconocido por Rolling Stone como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

El cocodrilo en cuestión es una hembra de entre 3 y 4 años de edad y pesa alrededor de 18 libras. Sin embargo, los empleados del parque aún no tienen certeza sobre la causa de la pérdida de gran parte de su mandíbula superior.

Mike Hileman, director de Gatorland, compartió: "No sabemos exactamente qué sucedió. Podría haber sido varias cosas, podría haber sido otro cocodrilo, tal vez incluso una hélice de barco porque es una herida bastante limpia que cruzó, pero se selló, ella ha estado comiendo".

A pesar de la inusual lesión, este caimán no es el primero en llegar a Gatorland con una condición similar. Hileman destacó que han tenido varios casos similares en el pasado y que han logrado mantener a estos cocodrilos sanos y en crecimiento. Afirmó: "Hemos tenido varios otros y hemos logrado mantenerlos saludables, creciendo. Ahora tienen años y no veo ninguna otra razón por la cual este no pueda hacer lo mismo".

A pesar de su reciente fama en las redes sociales, Jawlene parece mantener una actitud humilde. Hileman expresó su esperanza de que la atención no afecte su personalidad: "Espero que no se le suba a la cabeza y se convierta en una pequeña diva. Pero por ahora, ella está muy bien, muy centrada en la tierra".

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.