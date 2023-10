Hombre es arrestado por tener de mascota a nueve cocodrilos en su residencia en Pensilvania

Un hombre de Pensilvania fue arrestado la semana pasada luego de descubrirse que mantenía en su residencia al menos nueve cocodrilos como mascotas.

La voz de alerta vino de parte de un vecino que se llevó una sorpresa inusual cuando abrió la puerta principal de su casa y se encontró con un gran cocodrilo descansando en el umbral. Este inusual encuentro llevó al rescate de los reptiles.

Dominic Hayward, de 26 años, fue arrestado por la Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania el mes pasado por venta y transporte indebidos de ciertos animales, informó el Tribune-Review. Recientemente publicó algunas de sus "mascotas" a la venta en un portal de internet y se refirió a ellas como "geniales", señaló el medio.

Hasta el viernes, permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Armstrong por violar la libertad condicional, dijo el Tribune-Review.

Tony Gularsky, residente de Kiski Township, compartió su experiencia de encontrar el reptil de aproximadamente "5 a 6 pies de largo" en su porche delantero el jueves. Según Gularsky, el animal fue descubierto por primera vez por uno de sus vecinos.

El incidente tuvo lugar poco después de que Gularsky fuera dado de alta del hospital el mismo día. Preocupado por la situación, su vecino llamó a los amigos de Gularsky para alertarle sobre la presencia del caimán.

Gularsky comentó: "Me llamaron y me advirtieron: 'Tony, pase lo que pase, no salgas a tu porche, hay un gran cocodrilo'".

La presencia del cocodrilo en el umbral de la casa atrajo la atención de las autoridades locales, y pronto se llevaron a cabo operaciones de rescate en el área. En total, al menos nueve reptiles fueron rescatados de una vivienda cercana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/soojossojsojs.png

Este inusual suceso dejó a la comunidad sorprendida, ya que la presencia de caimanes en esta región de Pensilvania no es común.