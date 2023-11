Descubre cómo puedes ganar 2,000 dólares solo viendo 12 películas navideñas

La empresa BloomsyBox tiene una propuesta navideña muy especial para los amantes de las películas festivas. Está en la búsqueda de un experto en cine navideño dispuesto a ver y evaluar 12 películas del canal Hallmark, y la recompensa es asombrosa: ¡2,000 dólares!

Pero eso no es todo. El candidato seleccionado también recibirá un suministro de chocolate caliente de Ghirardelli y dos pares de calcetines peludos para hacer que la experiencia sea aún más acogedora.

La compañía ha diseñado un sistema de calificación resistente para garantizar que hasta el más escéptico de los grinch pueda disfrutar del trabajo. El seleccionado tendrá la tarea de clasificar cada película según criterios como el factor festivo, la previsibilidad de la trama, la química entre los personajes, la capacidad para evocar lágrimas y si volvería a verla.

Las películas seleccionadas para este empleo único son:

"The Most Wonderful Time of the Year" (2008)

"Crown for Christmas" (2015)

"The Nine Lives of Christmas" (2014)

"Christmas Getaway" (2017)

"Journey Back to Christmas" (2016)

"Ghosts of Christmas Always" (2022)

"Family for Christmas" (2015)

"Christmas Under Wraps" (2014)

"Three Wise Men and a Baby" (2022)

"A Royal Christmas" (2014)

"Northpole" (2014)

"The Christmas Train" (2017).

Además de los 2,000 dólares, el afortunado también recibirá una suscripción de 12 meses a BloomsyBox. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 3 de diciembre, así que ¡prepárate para sumergirte en la magia navideña y ganar dinero mientras lo haces!

¡Aplica acá! https://www.bloomsybox.com/hallmark-movie-contest