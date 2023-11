Biden posó con un pastel con 81 velas y las bromas no faltaron

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró su cumpleaños el lunes con una foto de un pastel ardiendo con 81 velas, desatando una tormenta de nuevas bromas sobre su avanzada edad.

La imagen mostraba al sonriente comandante en jefe sentado en una mesa en la Casa Blanca, con su rostro bañado en un resplandor anaranjado procedente de las 81 velas que decoraban la cima de su flamante postre de celebración.

El presidente más longevo en la historia de EE.UU. intentó adelantarse al relato de las redes sociales publicando una serie de chistes.





"¡Resulta que en tu cumpleaños número 146, te quedas sin espacio para las velas!", bromeó Biden en su cuenta de Instagram POTUS.

El presidente también utilizó la imagen para su primera publicación en Threads, bromeando: "Cumplí 81 y todo lo que conseguí fue una nueva plataforma social".

"Y a los trabajadores de la fábrica de velas de cumpleaños, espero que su sindicato haya conseguido tiempo extra", fue otra de las bromas del mandatario estadounidense.

Sin embargo, la imagen desató aún más bromas al difundirse en línea.

"La tarta de Joe Biden tiene tantas velas que casi quema la Casa Blanca", bromeó un usuario en X.

"No puedo superar la foto de la tarta de cumpleaños de Biden", escribió otro, compartiendo un gif de "The Fresh Prince of Bel-Air" que muestra al personaje de Will Smith prendiendo fuego a una sartén.

"Joe Biden tiene una tarta de cumpleaños como una antorcha olímpica", bromeó un tercero, mientras que otros decía: "Biden es tan viejo que su pastel de cumpleaños parece una hoguera".

Pero no todas las reacciones a la celebración ardiente de Biden fueron igualmente bromistas.

"Hay un portal al infierno en un plato frente a él", escribió Dana Loesch, exportavoz de la Asociación Nacional del Rifle y ahora presentadora de radio, en X.

"La tarta me recuerda al estado de la economía estadounidense", se quejó otro crítico.

Un tercero parecía reprender a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, por no gestionar la imagen de su jefe, escribiendo: "Karine, parece malvado en esta foto. Mala imagen".

El presidente pasó parte de su día especial perdonando a un par de pavos llamados Liberty y Bell en la Casa Blanca, una tradición que se remonta a 76 años.

Biden bromeó diciendo que no estuvo presente en la primera ceremonia de perdón de pavos porque era muy joven. También bromeó diciendo que solo cumplía 60 años.

"Quiero que sepan que es difícil cumplir 60. Difícil", dijo a la audiencia reunida.

Preocupaciones serias sobre la edad de Biden

Pero la edad de Biden no es motivo de risa, con un creciente coro de críticos en todo el espectro político cuestionando su aptitud para el cargo a la luz de sus numerosos tropiezos y meteduras de pata públicas, más recientemente el lunes cuando estropeó una broma al confundir a Taylor Swift con Britney Spears.

Una encuesta del New York Times publicada este mes encontró que el 71 % de los votantes de los estados pendulares creen que Biden es "demasiado viejo para ser un presidente efectivo", mientras que solo el 39 % dijo lo mismo de su probable contrincante republicano, Donald Trump, de 77 años.

Según una encuesta del Wall Street Journal realizada en septiembre, el 73 % de los votantes registrados creía que Biden era demasiado viejo, en comparación con el 47 % que dijo lo mismo de Trump.

Si Biden gana la elección el próximo año y cumple los cuatro años hasta enero de 2029, dejaría la Casa Blanca a la edad de 86 años.