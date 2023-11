"El sistema le falló", hija de dominicana asesinada en NY critica accionar de los tribunales

Natalie Cuesta, la afligida hija de una mujer de Manhattan asesinada a tiros por un vecino meses después de ser arrestado por allanar su apartamento y luego ser liberado bajo fianza, se sentó con firmeza en la corte mientras el presunto asesino de su madre enfrentaba acusaciones de asesinato.

Cuesta, de 32 años, observó desde la segunda fila de la galería de la sala, rodeada de partidarios, mientras Lenue Moore, de 31 años, se declaraba inocente de los tres cargos de asesinato en relación con el homicidio de Jackie Billini, Levaunghn Harvin y su perro en Washington Heights en septiembre.

Moore, con las manos esposadas, vestía una chaqueta naranja del Departamento de Correcciones de la Ciudad y una mascarilla quirúrgica azul. Mantuvo la compostura sin mostrar emoción visible mientras se enfrentaba al juez durante la breve audiencia en la Corte Suprema de Manhattan.

El fiscal adjunto Joshua Steinglass informó sobre una cantidad "abrumadora" de pruebas en el caso, que incluye videos de vigilancia que están siendo revisados por los investigadores.

Reacción a la libertad bajo fianza

Cuesta, de 32 años, expresó esta semana a The Post que sentir que Moore fuera liberado bajo una fianza modesta después de presuntamente allanar el apartamento de su madre y atacarla en abril, rompiéndole el brazo al derribar la puerta, era como recibir "una bofetada en la cara".

Meses después, el 29 de septiembre, Moore supuestamente emboscó a Billini, de 57 años, a Harvin, de 42, y a su perro Zeus en la esquina de la calle 161 y la avenida Edgecombe, asesinándolos a tiros con balas de 9 mm, según la denuncia penal.

Los asesinatos aparentemente surgieron de una disputa entre Billini, Moore y su madre, quienes vivían al otro lado del pasillo del apartamento de la víctima en la calle 163 oeste.

La disputa parece haber comenzado a principios de este año, cuando vecinos afirmaron que Moore intentó patear a uno de los perros de Billini, molesto por sus ladridos.

En febrero, Zeus, el pitbull, fue apuñalado, y Cuesta dijo que la familia sospechaba, aunque no podía demostrar, que Moore era el responsable.

El 11 de abril, Moore supuestamente intentó derribar la puerta del apartamento de Billini, rompiéndole el brazo, golpeando a Cuesta en la cara y atacando al novio de Cuesta en la cabeza con un martillo.

A Moore se le imputaron cargos de allanamiento de morada y agresión, pero fue liberado cuando un juez de Manhattan fijó su fianza en un bono de 5,000 de dólares, lo que significaba que solo necesitaba aportar 500 para recuperar la libertad mientras el caso avanzaba en la corte.

"Esto es un maldito chiste", comentó Cuesta previamente sobre el manejo del caso, pero no hizo comentarios después de la audiencia del martes.

Moore estuvo prófugo durante casi un mes antes de ser arrestado en Brooklyn el 26 de octubre y enviado a Rikers Island sin derecho a fianza.

Fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado, dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado, así como un cargo de crueldad animal y desacato criminal agravado.

Según la ley del estado de Nueva York, un cargo de asesinato se eleva a primer grado si existen ciertos factores, incluido si la víctima fue testigo contra el acusado en un incidente anterior, como fue el caso de Billini en el anterior allanamiento y caso de agresión.

Durante la audiencia del martes, ambos casos se combinaron, y se espera que Moore regrese a la corte el 7 de diciembre. Su abogado de la Legal Aid Society se abstuvo de hacer comentarios.





"Dos neoyorquinos queridos han perdido la vida, y mis pensamientos están con los miembros de sus familias que están completamente devastados en su dolor continuo", expresó el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.

Billini era parte del mismo sistema que la falló, según su hija. Era analista en la corte estatal del Bronx.

"Mi madre creía en el sistema de justicia", dijo Questa anteriormente a The Post. "Pero, ¿qué nos pasó a nosotros? Hicimos todo de la manera correcta. No tomamos represalias, no hicimos nada. Dejamos que el sistema judicial hiciera su trabajo, y mira lo que le pasó a mi madre".