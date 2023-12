Captan en video a hombre de NY arrojando el cuerpo de su novia embarazada en una carretera

Un hombre de Long Island que fue grabado en video arrojando el cuerpo sin vida de su novia embarazada al costado de una autopista en Queens fue condenado el miércoles a 25 años de prisión cadena perpetua por el asesinato despiadado.

Los fiscales solicitaron que Goey Charles, de 33 años, reciba la pena máxima debido a la "brutalidad del crimen" y su "despiadado abandono del cuerpo sin vida de su novia, la mujer que pronto sería la madre de su hijo", dijo la fiscal del distrito de Queens, Melina Katz, en un comunicado.

Charles fue declarado culpable por un jurado de Queens en noviembre de un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato de Vanessa Pierre, de 29 años, en octubre de 2020.

La mayor parte de las pruebas que llevaron a la condena de Charles provino de perturbadoras imágenes de vigilancia que lo mostraban arrastrando el cuerpo sin vida de Pierre desde un automóvil y arrojándola al suelo en la Horace Harding Expressway en Bayside a primera hora de la mañana del 23 de octubre de 2020, según dijeron los fiscales.

El espeluznante video fue compartido en línea en 2020 por el entonces jefe de detectives de la NYPD, Rodney Harrison.

Al principio, Pierre podía verse en las imágenes moviéndose en el asiento trasero de su Dodge Challenger blanco de 2019, dijeron los fiscales.

Pero aproximadamente una hora después, Charles sale del vehículo, arrastrando su cuerpo sin vida detrás de él antes de abandonarla en la acera, según las imágenes.

En el video, Charles vuelve al asiento del conductor del vehículo, que estaba registrado a nombre de Pierre, antes de que se corte la grabación.

El cuerpo de Pierre fue descubierto más tarde por un conductor de autobús de la MTA, con un par de pantalones deportivos grises enrollados alrededor de su cuello, dijo la oficina del fiscal del distrito.

Llevaba una camisa naranja y pijamas rojos con un calcetín en un pie, según fuentes policiales.

Una autopsia determinó que murió por asfixia debido a la compresión del cuello.

Pierre, una enfermera practicante de Hempstead, Long Island, estaba embarazada de seis meses del hijo de Charles, una niña que se habría llamado Libby Egypt, dijo su hermana, Melissa Pierre, al Post en 2020.

"A ella le encantaba él y quería una familia, pero le dije que este hombre no era el indicado", dijo Melissa en ese momento.

"Le seguía diciendo que este hombre no era el indicado. Algo no estaba bien con él. Era un mentiroso patológico. Se movieron muy rápido, llevaban juntos aproximadamente un año, incluso menos. Por lo que parecía, parecía que él no estaba trabajando realmente".

Pierre nunca se metió "en altercados con nadie" ni siquiera alzaba la voz, dijo su hermana.

"Ella estaba muy emocionada por el bebé", agregó.

Charles, de Uniondale, fue arrestado tres días después de que se encontrara el cuerpo de Pierre y fue acusado de asesinato en segundo grado.