Hombre dispara a otro en la cabeza durante asalto en un restaurante de Nueva York

Un impactante video muestra el momento en que un hombre que comía solo en un restaurante de mariscos en Washington Heights fue baleado a quemarropa en la cabeza durante un asalto.

El violento incidente ocurrió en el Seafood King Fish Market en Broadway y la calle 163 oeste justo antes de las 2:00 de la madrugada del miércoles, cuando la víctima de 37 años cenaba tarde en la barra.

Las imágenes divulgadas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) muestran a un ladrón enmascarado sosteniendo una distintiva pistola azul a escasos centímetros de la cabeza del cliente mientras está encorvado.

El ladrón parecía haber terminado, habiendo recogido dinero y teléfonos, cuando de repente se volvió antes de salir, presionando la pistola directamente contra la cabeza del cliente y disparando un tiro, alcanzándolo en la mejilla derecha.

"No sé si la víctima lo vio venir", dijo el teniente John Russo con la Coordinación de Investigaciones del Buró de Detectives al canal ABC 7 Eyewitness News. "Parecía que el perpetrador estaba saliendo por la puerta, se dio la vuelta y disparó un tiro".

La camarera, que se veía agazapada detrás del mostrador en ese momento, ahora está tan aterrorizada que tal vez nunca regrese, dijo un colega al New York Post el jueves.

"Ella tiene miedo", dijo el empleado, quien pidió no ser nombrado. "No viene hoy. No sabe si va a regresar".

El sospechoso, vestido completamente de negro y con una máscara facial a juego, entró por primera vez en la cafetería del vecindario, pidió comida y luego se fue.

Regresó unos 10 minutos después, usó el baño y luego salió sacando una pistola, muestra el metraje de vigilancia.

El pistolero ordenó al cajero del restaurante y al único cliente que le dieran sus teléfonos celulares, lo cual hicieron, y luego exigió que la empleada colocara todo el dinero de la caja registradora en una bolsa de plástico negro.

Luego ordenó a la trabajadora que se agachara, lo que la llevó a ponerse en cuclillas. El comensal, aún sentado en la barra sobre un plato de comida, también se agachó.

En ese momento, según la policía, el sospechoso disparó al hombre en la cabeza antes de huir con su botín.

La víctima fue llevada al Mount Sinai Morningside Hospital en condición crítica pero estable.

"Fue impactante", dijo Manny Reyes, un amigo de la infancia de la víctima no identificada, a ABC 7. "Estaba comiendo y se da vuelta para limpiarse la boca y le disparan. Espero que atrapen al tipo que lo hizo".

La policía señaló que el video mostraba al sospechoso usando una pistola azul distintiva.

"Hemos recuperado una cápsula de bala de 9 milímetros en la escena", dijo Russo al medio. "La procesaremos forensemente para ver si coincide con alguna de las cápsulas de bala. A simple vista, no parece coincidir con ningún otro robo o patrón que tengamos en la zona".

El sospechoso fue descrito como aproximadamente 5 pies 5 pulgadas con un cutis medio. Fue visto por última vez vistiendo ropa negra, un sombrero negro y una máscara. La policía hace un llamado al público para obtener ayuda en su identificación.