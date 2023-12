Detienen a sospechoso de matar a golpes a un ecuatoriano y dejar grave a su primo en NY

Un conductor de servicio de automóviles de alquiler es acusado de golpear a un hombre hasta la muerte y herir gravemente a su primo durante una pelea cerca de la casa de uno de ellos en Brooklyn.

Sergio Zamora Mendoza, de 33 años, enfrenta cargos de homicidio involuntario y agresión por la muerte de Carlos Guamán, de 66 años, y por la agresión a su primo, de 52 años, este último no ha sido identificado públicamente, en Gravesend.

Guaman y su primo acababan de ser dejados en West 9th Street cerca de Avenue T en Gravesend alrededor de las 4:40 a.m. cuando se pelearon con el hombre al volante, según la policía.

El conductor golpeó a ambos hombres en la cabeza, dejándolos inconscientes en el suelo fuera del automóvil, dijeron las autoridades.

Las víctimas sufrieron traumatismo craneal y fueron trasladadas de urgencia al Centro Médico Maimonides, donde Guaman fue declarado muerto y su familiar fue catalogado en condición crítica pero estable, dijeron las autoridades.

El sospechoso se alejó después del ataque, dirigiéndose hacia el norte por West 9th Street, según la policía.

El primo más joven, que había estado bebiendo y aún estaba muy intoxicado después del ataque, le dijo a los investigadores que no recordaba lo que sucedió, según fuentes policiales.

Una cámara de vigilancia recuperado por la policía muestra a Guamán y a su primo saliendo de la parte trasera del automóvil supuestamente conducido por Mendoza cerca de la casa del sobreviviente.

En el video también se puede observar al conductor golpeando al sobreviviente en el rostro y arrojándolo al asfalta. Luego se ve cómo Mendoza le propina una paliza a Guamán y también lo lanza contra el pavimento, según los fiscales.

El sospechoso revisó los bolsillos de la víctima mortal antes de huir y fue capturado al día siguiente.

La policía cree que las víctimas tomaron un vehículo de alquiler de regreso a la casa del primo menor después de una noche bebiendo y luego discutieron con su conductor.

John Senia, de 37 años, un conserje que ha vivido en la cuadra toda su vida, dijo que "vio alrededor de ocho autos de policía" cuando salió de su casa alrededor de las 5 a.m.

"Vivo en esta cuadra, así que querría saber qué diablos estaba pasando", dijo.

"No escuché nada. Creo que escucharías a la gente gritando. Es un vecindario tranquilo".

Otro vecino que solo se identificó como Tedo, de 36 años, dijo que se siente "muy mal" después de enterarse del derramamiento de sangre.

"Alguien murió, es mi vecino", dijo Tedo, quien es dueño de una empresa de transporte y conduce un taxi.

"He vivido en este vecindario durante casi 9 años y esto nunca, nunca ha sucedido aquí. No veo a nadie peleando, siempre es un vecindario tranquilo".

"Es tan malo lo que pasó y tan cerca de la Navidad", agregó.

Una mujer que vive en el vecindario estaba enojada cuando regresó a su casa cerca de la escena del crimen en la tarde.

"Esto es horrible. No importa lo que haya sucedido, no tienes que golpear a alguien y matarlo", dijo la local, que no quiso ser identificada.

"¿Qué pasa con la familia de estas personas? ¿Piensas en lo que están pasando, en lo que les estás haciendo pasar?" dijo.