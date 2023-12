Madre de joven que murió atropellada el mismo día de su boda se siente "acosada" por su yerno

La madre afligida cuya hija recién casada fue asesinada por un conductor ebrio mientras ella y su nuevo esposo iban en un carrito de golf en su noche de bodas afirmó el martes que está siendo "acosada" en medio de una amarga disputa legal con su yerno.

En una serie de videos que narran su dolor por la pérdida, Lisa Miller dijo que su dolor se ha exacerbado porque otros han opinado sobre la tragedia que se llevó la vida de Samantha "Sam" Miller, de 34 años, en abril.

"Nunca pensé que si alguna vez perdía a mi hija, sería acosada además del dolor que sufro...", escribió Miller en la descripción del clip de TikTok.

El video presentaba una imagen fija de un hombre caminando solo por un prado al ritmo de "I'll Stand By You" de The Pretenders.

Una cita mostrada en la escena dice: "Querida Sam, al final, la gente te juzgará de todos modos. No vivas tu vida impresionando a los demás. Vive tu vida impresionándote a ti misma".

Consultada por The Post sobre la fuente del acoso, Miller dijo que "no tiene comentarios".

El video fue publicado justo un día después de que se revelara que Miller presentó una petición para destituir a su yerno Aric Hutchinson como representante personal del patrimonio de su hija.

El documento citaba "problemas de posible fraude", insinuando que el matrimonio de horas de la pareja podría ser inválido.

Aunque los abogados de Miller afirmaron que la medida era para proteger el patrimonio, el equipo legal de Hutchinson criticó la petición de la madre afligida como "frívola" y "moralmente cuestionable".

El video del martes parece ser el último de una serie de notas que Miller ha escrito a su difunta hija documentando su viaje a través del duelo.

Días antes, Miller compartió una nota escrita a mano dirigida a Sam Miller expresando su temor por pasar su primera Navidad sin ella.

Miller también compartió un video de ella llorando en el estacionamiento de una tienda de dólares mientras narraba un "desencadenante" anterior en el día que la sumió en una espiral de dolor.

Le dijo a sus 6,000 seguidores que se desmoronó durante el almuerzo con su hija sobreviviente, Mandy, mientras hablaban sobre quitar el nombre de Sam Miller de sus formularios de contacto de emergencia.

"Y me destrozó explicárselo a Mandy porque era casi como si la estuviera alejando de nuevo", dijo Miller.

"No tengo que avergonzarme de llorar o compartir esto contigo porque quiero que sepas que está bien... Una pequeña cosa puede simplemente lanzarte al abismo, pero así es el duelo".

Otro video capturó a la pareja disfrutando del "baile madre-hija" en la desafortunada boda, con el presentador anunciándola como "la mujer más importante en la vida de la novia".

El canal de redes sociales de Miller no aborda la actual batalla legal contra su yerno.

Hutchinson asumió el control del patrimonio de su esposa después de que el carrito de golf en el que se fueron después de su recepción de bodas el 28 de abril en Carolina del Sur fue golpeado por detrás por un presunto conductor ebrio.

Un juez de testamentaría del condado de Charleston reconoció la validez de su matrimonio el 1 de mayo, después de que Sam Miller llevaba muerta tres días y mientras Hutchinson aún estaba en el hospital recuperándose de las lesiones que sufrió en la colisión.

Miller dijo anteriormente que no tenía interés en impugnar la validez del nuevo matrimonio de la pareja, pero fue empujada a tomar la decisión por las afirmaciones de que Hutchinson no quería compartir la herencia, lo que, según ella, iría en contra de los deseos de su hija.

El equipo de Hutchinson ha rechazado las acusaciones, alegando que Miller rechazó ofertas por la mitad del patrimonio de su hija.

"Aric y yo acordamos varias veces que Sam querría que hiciéramos todo juntos, dado que somos las dos personas más importantes en su vida", dijo Miller.

Su abogado también presentó, retiró y volvió a presentar una solicitud de intervención en una demanda por muerte injusta que Hutchinson presentó contra bares locales por servirle a la presunta conductora ebria, una demanda que se espera que obtenga un cuantioso acuerdo.

La conductora, Jamie Lee Komoroski, fue acusada de homicidio vehicular imprudente y tres cargos de conducir bajo los efectos del alcohol, un delito grave.

Según una orden reciente de un juez, Komoroski será liberada de la cárcel bajo fianza en marzo si los fiscales no la llevan a juicio para entonces, informó el Post and Courier.