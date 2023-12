Conoce los mejores papeles de Tilda Swinton

Tilda Swinton es una actriz británica con un gran recorrido en la pantalla grande y también en las series. Aquí listamos cinco de sus mejores papeles para celebrar su carrera.

La Ministra Mason en "Snowpiercer" (2013): Swinton interpretó a La Ministra Mason en esta película distópica de ciencia ficción. Su actuación como una líder despiadada en un tren que alberga a los últimos supervivientes de la Tierra fue memorable.

Eva Khatchadourian en "We Need to Talk About Kevin" (2011): En este drama psicológico, Swinton interpretó a una madre que lidia con las consecuencias de un acto violento cometido por su hijo. Su actuación le valió elogios y reconocimientos.

Orlando en "Orlando" (1992): En esta adaptación de la novela de Virginia Woolf, Swinton desempeñó el papel principal de Orlando, un personaje que atraviesa siglos de vida y cambio de género. La película destacó su habilidad para interpretar roles únicos.

Marianne Lane en "A Bigger Splash" (2015): Swinton asumió el papel de una famosa estrella de rock retirada que pasa sus vacaciones en una isla con su pareja. Su actuación en esta película dramática recibió elogios de la crítica.

El Anciano en "Doctor Strange" (2016): En el Universo Cinematográfico de Marvel, Swinton interpretó al Anciano, un maestro de las artes místicas. Su actuación aportó una profundidad inusual al personaje y se destacó en una película de superhéroes.

Tilda Swinton ha demostrado ser una actriz camaleónica capaz de asumir una amplia variedad de roles, desde personajes excéntricos en películas de autor hasta personajes icónicos en cintas populares de Hollywood. Su versatilidad la convierte en una de las actrices más respetadas en la industria del cine.