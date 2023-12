Derrumbe de edificio en El Bronx, un "absoluto desastre" antes de Navidad

La tarde del lunes, el colapso parcial de un edificio de 96 años en El Bronx dejó a 136 personas sin hogar, con el alivio de solo dos heridos leves. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad (FDNY) describió el suceso como un "absoluto desastre".

La magnitud de quedarse sin hogar se agrava por las condiciones climáticas frías y la proximidad de la Navidad. Además, Nueva York enfrenta problemas en su sistema de refugios desde el año pasado debido a la llegada masiva de inmigrantes.

Las 37 familias del edificio colapsado en Morris Heights fueron trasladadas a una escuela cercana y luego distribuidas en hoteles en los cinco condados. Estas familias ahora esperan noticias sobre cuándo podrán regresar a sus apartamentos o adquirir uno nuevo, según informó Fox News.

El impacto fue severo, con al menos 6 hogares totalmente destruidos, capturando la tragedia en impactantes videos. El colapso ocurrió en 1915 Billingsley Terrace, cerca de West Burnside Avenue, alrededor de las 3:30 p.m. del lunes. El comisionado del Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad (NYCEM), Zach Iscol, indicó que la investigación está en curso, y los trabajos de rescate recién comienzan.

Los bomberos confirmaron que no encontraron a nadie atrapado en la enorme pila de escombros después de que una esquina del edificio de siete pisos se derrumbara. Durante la búsqueda, utilizaron baldes, herramientas eléctricas y equipo pesado, mientras los funcionarios supervisaban las partes restantes del edificio que aún estaban en pie.

El jefe del departamento de FDNY, John Hodgens, destacó la peligrosidad de la situación: "Estamos excavando un túnel en esa pila de escombros de la manera más segura posible. Los bomberos se encuentran en este momento en una posición peligrosa. No sabemos qué causó que esta esquina de este edificio se derrumbara".

Una inspección de 2020 reveló ladrillos agrietados y mortero suelto en la fachada del edificio construido en 1927, según registros del Departamento de Edificios (DOB). Aunque las reparaciones habían comenzado, no había trabajadores presentes en el momento del colapso, según afirmó el comisionado Jimmy Oddo en una conferencia de prensa.

"Quiero ser claro: las condiciones inseguras de una fachada no son lo mismo que las de un edificio inseguro", enfatizó Oddo. "Si bien la propiedad tenía siete violaciones no resueltas, no eran estructurales".

La comisionada Laura Kavanagh expresó su alivio: "Milagrosamente, nadie resultó gravemente herido en el derrumbe parcial del edificio en 1915 Billingsley Terrace. Al observar la escena y las imágenes de vigilancia, podría haber sido mucho peor. Esperamos ansiosamente mientras los miembros del FDNY recorrían metódicamente la pila de escombros", escribió la comisionada la noche del lunes.