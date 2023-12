Arrestan a niño en EE.UU. orinar en un espacio público

Un niño de 10 años de Mississippi, arrestado por orinar en público, ha sido puesto en libertad condicional y se le ha ordenado escribir un informe sobre su ídolo, el difunto ícono del baloncesto Kobe Bryant.

Quantavious Eason saltó a los titulares nacionales en agosto cuando un policía lo vio haciendo sus necesidades detrás del auto de su madre, Latonya, en un estacionamiento en Senatobia, justo al sur de Memphis, mientras ella estaba en la oficina de un abogado.

Durante una audiencia el martes en el Tribunal de Menores del condado de Tate, al estudiante de tercer grado se le otorgó libertad condicional de tres meses por el pequeño delito y se le ordenó escribir un informe de dos páginas sobre su jugador de la NBA favorito, Bryant, según informó CNN.

El niño no fue declarado delincuente ni en necesidad de supervisión, y el incidente viral no figurará en su expediente, según el abogado de la familia, Carlos Moore, informó el medio de noticias.

Moore atribuyó el arresto a la raza, argumentando que cualquier niño habría hecho lo mismo bajo circunstancias similares y señalando que no había un baño público en la oficina del abogado.

"Hizo lo que haría cualquier persona razonable: orinó al lado del auto detrás de la puerta, sin exponerse a nadie", dijo Moore a NBC News. "No habría sido arrestado, procesado ni condenado si hubiera sido de cualquier otro color o raza que no fuera negra".

Quantavious, acusado de ser un menor que necesita supervisión, también debe presentarse ante un oficial de libertad condicional una vez al mes durante tres meses, según Moore.

"No vamos a apelar. No tendrá antecedentes penales, esto es libertad condicional. Y es fan de Kobe Bryant, así que no le importa escribir el informe de dos páginas", dijo Moore. "Pero, aun así, el principio de esto: no debería tener que hacer nada. Debería estar disfrutando de sus vacaciones de Navidad como los demás niños", añadió el abogado.

El miércoles, la madre Latonya dijo que no estaba segura de si el color de piel de su hijo influyó en su arresto y acciones posteriores, pero argumentó que había sido maltratado durante el proceso.

"Mi hijo ya está pasando por mucho al ser arrestado y luego tener que ver a un oficial de libertad condicional y luego escribir un ensayo, no creo que sea correcto ni justo", dijo, según informó NBC News.

"El niño promedio usaría el baño afuera... y probablemente algunos hombres adultos harían lo mismo", añadió la madre indignada.