Disney +: "What If... 2" supera rápidamente a Percy Jackson y se convierte en la serie más popular

Las últimas series en Disney + están librando una batalla por alcanzar el primer lugar como la más vista a nivel mundial. Sorprendentemente, a tan solo tres días de su lanzamiento, "What If... 2" ha destronado a "Percy Jackson y los dioses del Olimpo", que se estrenó el 20 de diciembre en la plataforma de streaming y previamente ocupaba el primer puesto.

Aunque este cambio podría no ser permanente, ya que "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" lanzará episodios semanalmente, lo que podría permitirle recuperar la primera posición. Mientras tanto, "What If... 2" está lanzando capítulos diarios, lo que le otorga un reinado efímero.

Según datos de FlixPatrol, la serie más vista a nivel mundial en este momento es "What If...?", que lanzó su segunda temporada el 22 de diciembre y está estrenando episodios diariamente, con varios aún por venir.

De acuerdo con un comunicado de Disney +, la segunda temporada de la serie continúa explorando el vasto multiverso mientras "The Watcher" guía a los espectadores, presentando caras nuevas y familiares en todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta nueva entrega cuestiona y retuerce momentos cinematográficos clásicos de Marvel con un elenco de voces que incluye a varias estrellas que retoman sus roles.

Bryan Andrews, el director de la serie, revela que esta temporada permitió a los cineastas desarrollar sus instintos creativos. Mientras que la primera temporada estuvo más cerca del material original, esta segunda les brindó la oportunidad de realizar grandes cambios. Andrews destaca que al público le gusta más cuando se salen de lo esperado.

Según el productor y escritor Matthew Chaunce, la temporada 2 de la serie es como estar en la sala de juegos durante la infancia, mezclando y combinando todas las figuras de acción, inventando posibilidades entre los personajes favoritos de Marvel sin restricciones. Chaunce destaca la naturaleza creativa de "What If...?", que conecta profundamente con los fans y no solo es un programa para ver, sino que, con suerte, también inspira a la audiencia.