Joven perdió US$ 3,000 y los regalos de Navidad en un tren de Nueva York a Virginia

Cathleen Turner estaba a bordo de un tren de Amtrak de regreso a la Gran Manzana desde Roanoke, Virginia, cuando sus espíritus postnavideños se agriaron: le robaron el equipaje.

La neoyorquina afirma que le robaron un estimado de 3,000 dólares en pertenencias personales, incluyendo su ropa deportiva de alta gama, productos de belleza y regalos de Navidad, de un compartimento superior mientras dormitaba entre las paradas de Newark y la estación de Pensilvania en las primeras horas del martes.

"Entiendo que cada uno es responsable de sus pertenencias, pero también fue un boleto de $200", dijo Turner, de 23 años, a The Post.

"Esto no es el metro, ¿sabes?" agregó.

La desafortunada historia de Turner coincide con el aumento de los robos y los hurtos en Nueva York durante las vacaciones.

"No sé por qué, pero esta vez en particular, como que tuve el pensamiento antes de subir al tren, y pensé, '¿Qué tan terrible sería que te robaran el equipaje en el tren?'" dijo Turner, que no es ajena al viaje de nueve horas desde Virginia hasta Nueva York. "Nunca lo había pensado hasta esta vez."

Ella atribuyó esto a la temporada navideña, con su equipaje cargando regalos preciosos que había recibido el día anterior.

A pesar de revisar sus pertenencias cada pocas horas durante el "abarrotado" viaje —"es la temporada, todos están viajando", bromeó— Turner dijo que bajó la guardia durante los últimos 30 minutos del viaje para descansar un poco.

"Era las 2 de la mañana", explicó, y el tren empezó a vaciarse al llegar a Nueva Jersey. "Pensé, está bien, puedo relajarme un poco. He estado despierta todo el día y toda la noche para asegurarme de que todo vaya según el plan."

Admitió: "Esa no fue una buena decisión por mi parte."

No fue hasta que los conductores del tren la despertaron a las 3 a.m. para que bajara del tren que se dio cuenta de que su equipaje había desaparecido. Desafortunadamente, ninguno de los pasajeros cercanos había presenciado el incidente.

La bailarina y creadora de contenido reveló por primera vez su desventura navideña en un emotivo TikTok viral en el que afirmaba que Amtrak se negó a ofrecerle compensación y publicó su nombre de usuario de Venmo en un intento de recuperar sus pérdidas. Hasta ahora, ha recaudado unos pocos cientos de dólares de espectadores generosos.

"Amtrak continúa investigando este asunto", dijo un representante de Amtrak a The Post en un comunicado. "Lamentamos este desafortunado incidente y cualquier inconveniente causado".

Según la política de la empresa, Amtrak no es responsable de los equipajes de mano perdidos o robados, solo del equipaje facturado, un servicio que se ofrece en varias estaciones de todo el país.

Turner afirmó que no se ofreció en su tren.

Presentó un informe policial y de bienes robados a través de la agencia ferroviaria; al parecer, no había cámaras de vigilancia dentro del coche del tren.

"La razón por la que estoy más frustrada es que ya es casi 2024 y Amtrak todavía no tiene cámaras ni seguridad en sus trenes", se lamentó.

"Al menos si hubiera una cámara en el coche del tren, podría descubrir quién lo agarró y cuándo, y luego al menos podría demostrar el robo a alguien que podría ayudar financieramente", continuó.

Turner espera que su historia de advertencia inspire a otros viajeros a estar al tanto de su entorno e incluso "proteger físicamente su bolso sobre ellos", una realidad "desafortunada" para aquellos en viajes largos.

"El hecho de que sea temporada navideña, el crimen es mayor, ya sea en Amtrak o en el metro o en New Jersey Transit o cualquier cosa", dijo. "Creo que es solo una lección que todos necesitamos ser realmente diligentes para asegurarnos de tener contacto con nuestras pertenencias o constantemente un ojo en ellas".