Comer almendras, el consejo de una dermatóloga de Harvard para evitar las arrugas

Aunque suene sorprendente, según una dermatóloga, comer almendras a diario puede mantener tu piel sin arrugas.

"Les digo a mis pacientes que comer tres puñados de almendras al día es una forma natural de tratar las arrugas", dijo la cirujana de cáncer de piel, la Dra. Neera, en un video en su cuenta de TikTok, donde se hace llamar @dermatologysurgeon. El clip de este truco de salud ha obtenido más de 81,000 vistas desde que se publicó a finales de noviembre.

Neera, quien completó su residencia y entrenamiento de especialización en cáncer de piel en la Facultad de Medicina de Harvard, le dijo al New York Post: "Comer almendras puede mejorar las arrugas de manera modesta, pero no drástica; sin embargo, se necesita más investigación. Para obtener mejores resultados, use protector solar a diario, aplique un suero antioxidante como la vitamina C e incorpore retinoides en su rutina".

La doctora también mencionó que incluso hay un estudio que respalda su afirmación.

"Un estudio clínico de 24 semanas mostró que las mujeres que consumieron alrededor de 400 calorías de almendras al día (aproximadamente tres puñados) tuvieron una reducción significativa de las arrugas/líneas finas y la hiperpigmentación", dijo, refiriéndose a un estudio de la Universidad de California, Davis, publicado en la revista MDPI en 2021.

El estudio, que incluyó a 49 mujeres posmenopáusicas, encontró que después de seis meses, la gravedad de las arrugas de las participantes disminuyó un 16 % y la hiperpigmentación disminuyó un 20 %. Al final del estudio, las mujeres que consumieron almendras experimentaron un aumento en la hidratación de la piel en mejillas y frente.