Arrestan a un hombre de NY por pintar con aerosol a ardillas que entraban a su jardín

Un propietario del condado de Putnam, Nueva York (EE.UU.), estaba tan molesto porque las ardillas entraban a su patio que las pintó con pintura roja tóxica, según las autoridades.

Mark Kuhn, de 62 años, enfrenta tres cargos de envenenamiento de animales, un delito menor, por atrapar a las criaturas y rociarlas con pintura antes de soltarlas.

"Dijo que no quería ardillas en su patio trasero", dijo el jefe de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA, siglas en inglés) del condado de Putnam, Ken Ross, a The Post el lunes. "Hacían ladrar a sus perros, y él sentía que al pintarlas, no volverían.

"También podría saber si son las mismas ardillas que regresan", agregó Ross.

La SPCA, que tiene poderes de aplicación de la ley, fue alertada por primera vez por el departamento de libertad condicional del condado la semana pasada de que Kuhn, quien está en libertad condicional por un arresto no relacionado anterior, estaba etiquetando ardillas.

Ross dijo que Kuhn supuestamente atrapó a los inofensivos animales, los metió en jaulas y los roció con pintura de color rojo manzana Rust-Oleum antes de soltarlos a aproximadamente un cuarto de milla de distancia.

El departamento entrevistó a Kuhn durante el fin de semana y lo acusó de tres cargos de envenenamiento o intento de envenenamiento de animales, un delito menor bajo la Ley de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York.

Mientras tanto, Ross dijo que no se han recuperado las ardillas contaminadas, pero se las ha visto varias veces en videos de vigilancia y han sido objeto de varios avistamientos por parte de residentes locales.

"Esto es algo nuevo", dijo el jefe. "No es algo con lo que lidiamos todos los días. Quiero decir, la crueldad hacia los animales toma muchas formas diferentes y cada día hay algo nuevo".