¿Enviando a tu hijo solo en un vuelo?: Estas son las políticas de las aerolíneas

Los aeropuertos pueden ser estresantes incluso para los viajeros frecuentes, así que puedes imaginar cómo se amplifica ese estrés si eres un niño, o un padre que coloca a su hijo en un vuelo como un menor no acompañado.

Muchas aerolíneas ofrecen servicios para menores no acompañados, que requieren precauciones de seguridad adicionales y servicios destinados a hacer la experiencia de vuelo de un niño tan supervisada y entretenida como sea posible. Estos servicios incluyen pulseras para escanear en varios puntos de control y salas exclusivas para niños en las principales ciudades.

Pero las cosas pueden salir mal, y así ha sido recientemente. El mes pasado, un niño de 6 años fue colocado en el vuelo equivocado de Spirit Airlines en Filadelfia y terminó en Orlando en lugar de Fort Myers, Florida. Días después, un joven de 16 años abordó el vuelo equivocado de Frontier Airlines y aterrizó en San Juan, Puerto Rico, en lugar de Cleveland. Un mes antes, una madre de Florida presentó una demanda alegando que sus dos hijos fueron dejados en una "habitación fría parecida a una celda sin comida, agua ni una manta" después de que su vuelo de conexión en American Airlines fue cancelado.

Si eres una familia que necesita estos servicios, aquí hay algunas cosas que debes saber sobre las políticas de menores no acompañados de las aerolíneas.

¿Quién es considerado un menor no acompañado?

Los niños desde los 5 años son elegibles para registrarse en servicios de acompañamiento, y generalmente a cualquiera menor de esa edad se le prohíbe viajar solo, según el Departamento de Transporte. Por lo general, las aerolíneas permitirán que los menores se inscriban en servicios no acompañados hasta los 17 años.

El DOT no tiene regulaciones específicas sobre viajes que involucren a menores no acompañados, por lo que las políticas sobre esto, incluidas las edades mínimas y máximas, suelen ser establecidas por las aerolíneas individuales. La mayoría permite que los niños viajen solos una vez que tienen 15 años, pero algunas permiten esto desde los 12. Si son más jóvenes que esto, las aerolíneas suelen requerir el permiso de los padres para viajar sin acompañamiento.

Estos procedimientos también varían según si el niño está tomando un vuelo nacional o internacional.

¿Cuáles son las políticas de las aerolíneas para menores no acompañados?

Algunas aerolíneas no aceptarán una reserva para un menor no acompañado que involucre una conexión al último vuelo del día o una conexión desde/hacia otra aerolínea. Algunas aerolíneas no permiten que los menores no acompañados utilicen conexiones en absoluto. Aquí hay otras políticas:

American Airlines:

Los niños de 5 a 14 años deben inscribirse en servicios para menores no acompañados si viajan solos; la aerolínea dice que es óptimo para aquellos de 15 a 17 años. Pueden aprovechar los procedimientos de embarque anticipado, visitar salas exclusivas para niños en aeropuertos de ciudades principales y ser escoltados a través de las conexiones de vuelo hasta que su adulto autorizado los haya recogido una vez que han aterrizado. Los niños no acompañados de 5 a 7 años solo pueden hacer vuelos directos; los de 8 a 14 años pueden volar en algunos vuelos de conexión.

Delta Air Lines:

Los niños de 5 a 7 años pueden viajar solos solo en vuelos directos, y los de 8 a 14 pueden volar en vuelos de conexión seleccionados. Si están en una escala, serán escoltados por un empleado de Delta o de un socio comercial en estas escalas. También se les da una pulsera para escanear en los puntos de control de Delta hasta que hayan abordado su vuelo. Se les exige que traigan una identificación con foto y un número de teléfono de contacto, además del nombre, dirección y número de teléfono del adulto que los espera en su destino.

United Airlines:

Los niños de 5 a 14 años pueden viajar solos solo en vuelos directos y deben usar los servicios de menores no acompañados de la aerolínea. También pueden conocer al piloto y ser escoltados hasta su asiento, donde las azafatas los revisan durante todo su viaje. Para vuelos internacionales, los agentes los conocerán en el mostrador de boletos y los escoltarán. Después de que el vuelo aterriza, un agente llevará al niño a la persona designada para recogerlo. Los procedimientos varían dependiendo de los vuelos nacionales e internacionales.

Southwest Airlines:

El programa de menores no acompañados de la aerolínea es solo para niños de 5 a 11 años, y no se les permite viajar en vuelos de conexión. Varios niños pueden viajar en la misma reserva, pero se aplicarían tarifas de viaje para cada niño. Los niños de 12 años o más pueden usar el programa Young Traveler de la aerolínea.

Frontier Airlines:

Los niños menores de 15 años no pueden viajar solos y deben estar en la misma reserva que un adulto que los acompañe.

¿Cuánto cuestan los servicios para menores no acompañados?

Las tarifas de las aerolíneas por servicios de menores no acompañados se basan en viajes de ida o vuelta, y las tarifas podrían ser más altas para vuelos internacionales. Algunas aerolíneas podrían cobrar una tarifa solo si hay un vuelo de conexión. Si también tienes dos o más niños en la misma reserva, algunas aerolíneas cobran solo una tarifa única. Estos cargos son independientes del costo del pasaje aéreo en sí, según el DOT. Las tarifas de American, United y Delta comienzan en $150 por vuelo.

¿Cómo deben los padres organizar los detalles del vuelo?

La mayoría de las aerolíneas requieren que los niños que viajan como menores no acompañados tengan una reserva y generalmente no permiten viajes de espera. El DOT recomienda preguntar a las aerolíneas sobre la reserva de una comida para niños por adelantado si hay servicio de comidas. Delta recomienda empacar bocadillos, juegos, libros u otro entretenimiento para los menores no acompañados, así como adjuntar tarjetas de identificación y datos de contacto a sus bolsos de mano o chaquetas.