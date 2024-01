Más clientes cancelan sus servicios de streaming a medida que aumentan las tarifas

Los clientes cancelaron sus suscripciones a servicios de transmisión a un ritmo más alto que el año pasado, ya que servicios como Disney +, Netflix y Hulu aumentaron sus precios, según un informe.

La deserción en los servicios de transmisión premium aumentó un 6.3 % en noviembre en comparación con el 5.1 % del año anterior, informó el Wall Street Journal el martes.

En los últimos dos años, aproximadamente el 25 % de quienes se suscribieron a AppleTV+, Amazon Prime Video, Max, Peacock, Paramount+, Netflix, Hulu y Disney+ han cancelado al menos tres de esas opciones, un aumento desde el 15 % antes de que los aumentos llevaran el costo combinado de las tarifas mensuales sin anuncios para esos ocho servicios a 112.42 al mes, según datos de noviembre de la firma de análisis Antenna.

"Con los servicios de transmisión aumentando sus tarifas como lo están haciendo, es como: '¿Pago por el cable?'", dijo Crystal Revis, una madre de seis hijos de Lynn Haven, Florida, que está tratando de equilibrar el aumento del costo de vida con los gastos del hogar, según lo informado por el Journal.

Los servicios de transmisión han estado bajo presión para mejorar la rentabilidad y compensar los altos costos de creación y licencia de contenido sin tener que volver a adquirir usuarios.

Han probado una variedad de tácticas para retener a los clientes, como lanzar niveles de suscripción más bajos con publicidad, asociarse con rivales en ofertas combinadas y ofrecer descuentos o meses de servicio gratuitos.

Revis, quien ya canceló Disney+ y Paramount+, planeaba cancelar su suscripción a Hulu, hogar de programas como "Faraway Downs" y "Only Murders in the Building", pero decidió mantenerla porque el servicio le ofreció seis meses de su servicio con publicidad por 2.99 dólares al mes, menos de la mitad del precio de 7.99 al mes.

Los clientes dijeron que están reduciendo servicios para mantener bajos sus gastos personales.

"Me estoy centrando en los que mi familia y yo vemos más", dijo Beni Goldberg, padre de dos hijos en el norte de Texas, quien suele ver películas y programas de televisión en Disney+ con su familia los viernes por la noche.

Goldberg dijo que cambió de un plan premium de Netflix de 22.99 al mes a su plan estándar de 15.49 al mes, que limita la cantidad de dispositivos en los que su familia puede ver el servicio y reduce la resolución de visualización.

También canceló complementos deportivos a su suscripción de YouTube TV durante la temporada baja de sus equipos favoritos.

La firma de análisis Antenna dijo que muchos clientes que cancelaron el servicio regresan a los servicios de transmisión cuando hay contenido más atractivo disponible.

"La retención no significa simplemente retener a un nuevo suscriptor la primera vez que lo obtienes. Se trata de manejar una relación a lo largo de la vida real del cliente", dijo Jonathan Carson, cofundador y director ejecutivo de Antenna, que recopila datos de servicios de terceros sobre los servicios de transmisión utilizando información como las compras en línea, facturas y registros bancarios de los clientes.

Los planes con publicidad de menor precio ofrecen a los servicios de transmisión una forma de atraer a nuevos clientes y recuperar a los antiguos.

El Journal informó que entre los clientes estadounidenses que se unieron a Disney+ por primera vez en noviembre o que se convirtieron de una prueba, casi el 60 % optó por el nivel con publicidad.

Esto se vio impulsado por las promociones del Viernes Negro y aumentó desde el 25 % en diciembre de 2022, cuando se lanzó el nivel con publicidad de Disney+.

Mientras tanto, en Netflix, más de un tercio de los nuevos clientes estadounidenses en noviembre optaron por el nivel con publicidad, en comparación con el 11 % del año anterior cuando se introdujo el nivel con publicidad.

Para tentar aún más a los clientes, empresas como Verizon comenzaron a ofrecer a los clientes un paquete que incluye los niveles con publicidad de Netflix y Max por aproximadamente 10 dólares al mes, en lugar de alrededor de 17 dólares.

Si bien el empaquetado proporciona más valor, los clientes están evaluando si el contenido en los servicios de transmisión vale el alto precio.

Brendan Byrne, padre de cuatro hijos en el área de Boston, paga servicios de transmisión que incluyen Netflix, el paquete de Disney de Disney+, ESPN+ y Hulu, así como Amazon Prime Video y Paramount+, además del cable, pero está empezando a cuestionar el valor de algunas de esas suscripciones.

Después de la huelga de escritores y actores de Hollywood del año pasado, "la falta de contenido es evidente en todos estos servicios de transmisión en este momento", dijo al Journal. "Reduciremos algunos de ellos", dijo Byrne. "Simplemente no los estamos usando".