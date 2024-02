Pasajero de JetBlue detenido en pleno vuelo tras emborracharse y abusar de tripulantes de cabina

Un pasajero británico de JetBlue tuvo que ser controlado por otros cuatro viajeros cuando se embriagó y se volvió abusivo hacia la tripulación en un reciente vuelo a Nueva York, según muestran imágenes.

El altercado ocurrió el martes durante un vuelo desde el Aeropuerto de Gatwick hasta el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

En las imágenes, se puede ver al hombre agresivo luchando contra otros cuatro hombres que intentan mantenerlo quieto en el pasillo oscuro de la cabina.

Una mujer, supuestamente la novia del hombre ebrio, rogó a uno de los hombres que quitara las manos de su rostro.

"Por favor, quita eso de su rostro", suplicó.

"No puedo simplemente dejarlo", respondió el hombre mientras el pasajero ebrio seguía luchando.

"No, no, no, escucha, no me digas que pare", respondió la mujer.

Finalmente, otro pasajero le dijo: "Retrocede ahora".

"Ben, Ben, deja de pelear con ellos. Deja de pelear con ellos", rogó a su beligerante novio.

Cuando el hombre ebrio intentó escapar nuevamente, uno de los cuatro que lo sostenían advirtió a los demás: "Bien, bájenlo".

Luego, se escuchó a la mujer decir "no" antes de colapsar en sollozos.

El grupo de cuatro logró mover al hombre por el pasillo hacia donde estaban dos miembros de la tripulación.

"¡Jesucristo!", exclamó otro pasajero, mientras se escuchaba a otro decir "¿qué demonios?" mientras la escena problemática pasaba.

En un momento, un hombre pareció tranquilizar a un niño diciendo: "No te preocupes, estoy justo aquí".

"Los hombres del fondo del avión bajaron a ayudar. Finalmente lo derribaron al suelo", dijo Grant Saunders, un hipnotizador que estaba a bordo del caótico vuelo.