Las revelaciones más sorprendentes de un auxiliar de vuelo con 25 años de carrera

Un asistente de vuelo dejó la internet revuelta al revelar algunas de las experiencias más salvajes que ha tenido durante sus 25 años de carrera, incluyendo encuentros íntimos con pasajeros y viajeros defecando en sus asientos.

Detalló estas historias laborales en una publicación de "Pregúntame lo que quieras" que actualmente está tomando vuelo en Reddit.

"Soy un asistente de vuelo de una importante aerolínea de EE.UU. con la que he estado durante 25 años. Pregunten lo que quieran..." dijo el miembro anónimo de la tripulación. Aunque no mencionó la aerolínea específica, el asistente de vuelo mencionó que trabaja en vuelos nacionales por la mañana, que requieren que esté en el aeropuerto a las 5 o 6 de la mañana y se quede hasta las 5:00 de la tarde.

El redditor mencionó beneficios de viaje, beneficios de atención médica, visitar diferentes ciudades y experimentar algo diferente cada día como algunos de las ventajas de trabajar surcando los cielos.

Mientras tanto, sus desventajas implicaban estar lejos de casa durante varios días seguidos, no ser remunerado por muchas tareas diarias y tener que lidiar con "pasajeros malos".

De hecho, los pasajeros indisciplinados son responsables de gran parte de la agitación del asistente de vuelo.

Afirmó que ha atrapado a personas intentando fumar en el baño cada semana e incluso descubre pasajeros tratando de unirse al "club de la milla alta" (también conocido como tener encuentros íntimos a 3,000 pies) al menos una vez al año.

Encuentros íntimos en el aire

Y aparentemente no solo son los pasajeros los que se descontrolan a 30,000 pies. Cuando se le preguntó si alguna vez había tenido encuentros íntimos con un pasajero o compañero de vuelo durante el trabajo o después de salir del trabajo, el insider de la industria respondió: "Con pasajeros, sí. Otros miembros de la tripulación... me han ofrecido, pero no".

Las relaciones entre colegas no suceden "tan a menudo como se rumorea realmente", reveló en este relato candente. "Lo que sucede con frecuencia es que los pilotos heterosexuales casados se relacionan con los asistentes de vuelo homosexuales".

Sin embargo, dice que algunas de las peores cosas que ha observado son pasajeros "peleando, defecando o orinando" en sus asientos.

A modo de ejemplo: a principios de este mes, un pasajero presuntamente se hizo popó en los pantalones en un vuelo de Delta en Nochebuena y dejó excremento esparcido por todo el asiento.

De manera similar, el asistente de vuelo dijo que también ha visto "condones usados, ropa interior sucia (tanto masculina como femenina), tampones usados, solo por nombrar algunos".

Incluso ha tenido pasajeros que intentaron escupirle y pelear con él, según la publicación.

"La gente piensa que subirse a un avión es un derecho y no toma en serio lo que decimos", declaró el anfitrión del aire. "La mentalidad completa de los clientes ha cambiado la forma en que es este trabajo".

No solo los bárbaros del aire hacen que el trabajo sea difícil a veces. El viajero recordó haber atravesado una zona de turbulencia tan fuerte que se golpeó la cabeza contra una manija de la puerta y se cortó.

Bajo salario

Desafortunadamente, el salario de los asistentes de vuelo hace poco para aliviar el dolor de cabeza, al menos al principio.

"Depende de la aerolínea, pero típicamente el salario inicial es alrededor de 24 dólares por hora de vuelo", reveló el asistente. "Eso no incluye la dieta, algunos pagan más si los vuelos están llenos o cerca de estar llenos, en qué posición vuelas, etc. El salario máximo se alcanza después de unos 15 años y luego es de alrededor de 75 dólares por hora de vuelo".

A pesar de todas las travesuras potenciales, el asistente de vuelo alienta a las personas de todas las edades que deseen trabajar en los amigables cielos a hacerlo.

"Tenemos personas que tienen finales de los 50 y los 60 que son contratadas", dijo. "Yo diría que lo intenten. Especialmente miren Southwest, Delta, Alaska, JetBlue".

En cuanto a sus mejores y peores encuentros con celebridades, el asistente de vuelo afirmó: "Lo mejor fue Gene Simmons de KISS. Lo peor fue Julia Roberts (y eso fue hace tres semanas). No es nada amable".