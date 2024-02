Tiktoker tuvo relaciones sexuales con 22 hombres en 10 días para superar a su ex

Una mujer australiana que tuvo relaciones con 22 hombres durante unas recientes vacaciones de 10 días ha compartido su horror al ser terriblemente "criticada" en línea.

Taila Maddison es trabajadora sexual de Newcastle que ha acumulado seguidores detallando su vida como creadora de contenido para adultos.

Después de experimentar una reciente ruptura, Maddison se fue de viaje a Europa, revelando más tarde en un video que había tenido relaciones con varios hombres para superar a su ex.

Su sincera admisión rápidamente se volvió viral después de que fuera compartida por un influyente autodenominado "despierto", que ofrece polémicos consejos de citas a hombres sobre cómo tratar a las mujeres.

Freddiemc, quien tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram y TikTok, compartió sus pensamientos sobre el video de Maddison, afirmando escandalosamente que sus acciones la convertían en una "vergüenza para toda su familia".

Lo que siguió fue una avalancha cruel y perturbadora de odio hacia la joven de 25 años por parte de hombres que la calificaron como evidencia de que "estamos lidiando con la peor generación de mujeres en la historia".

Maddison dijo a news.com.au que está acostumbrada a ser criticada debido a la naturaleza de su trabajo, pero dijo que este ataque se sintió como un "ataque" hacia ella por ser una mujer que es abierta sobre su sexualidad.

"Intento ignorar la mayor parte de la negatividad, pero en esta escala, es difícil ignorarla", dijo.

"Creo que ser llamada 'vergüenza' es duro", agregó.

"Si fuera un chico quien publicara el video, él y sus amigos se estarían dando palmaditas en la espalda y celebrándolo.

"Es extremadamente triste que este tipo de dobles estándares aún estén presentes en 2024". Aunque puedes ser rápido para descartar las afirmaciones de los dobles estándares sexuales, la investigación muestra que las mujeres y los hombres están sujetos a diferentes reglas de conducta sexual por parte de la sociedad.

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que "un mayor número de parejas sexuales está correlacionado positivamente con la aceptación entre los compañeros de los niños, pero negativamente con la aceptación entre los compañeros de las niñas" entre las generaciones más jóvenes.

Los hombres tienden a ser recompensados y elogiados por su actividad sexual constante, mientras que las mujeres son estigmatizadas por estos comportamientos. "Los hombres nunca tendrán que experimentar este tipo de juicio o saber lo que es que te llamen 'perra'", compartió Maddison.

"Nunca me sentaría allí y haría un video sobre la vida de otra persona llamándola de nombres".

De hecho, los comentarios sobre el "recuento de parejas" de Maddison estuvieron lejos de ser floridos, a menudo rozando el acoso, mientras que todos estaban cargados de misoginia.

Un hombre, que compartió el video de Freddiemc en X, escribió: "Imagina que tu misión en la vida sea acostarte con cada hombre que te encuentres, publicarlo en internet y esperar elogios por ello".

La publicación obtuvo más de 5.1 millones de visitas y se inundó de comentarios, muchos demasiado ofensivos para publicar.

"Ese novio realmente esquivó una bala", afirmó uno.

"Dentro de 15 años estará publicando un video sobre lo difícil que es encontrar un esposo", se enfureció otro.

Sin embargo, muchos saltaron en su defensa, señalando que los comentarios serían más positivos "si fuera un hombre".

Afortunadamente, Maddison ha desarrollado una piel gruesa, en gran parte debido al hecho de que recibe "comentarios desagradables" sobre su profesión "todos los días".

"El sexo es solo una parte de la vida. No creo que sea algo de lo que avergonzarse. Mis seres queridos me conocen y saben qué tipo de persona soy en la vida real, mi contenido en línea está ahí para construir mi negocio", explicó.

"Siempre he sido un libro abierto sobre cualquier cosa en la vida y me gusta que mis redes sociales sean un reflejo de eso, así que no hay mucho que esté fuera de los límites. "Todos los días hay un hombre que tiene un problema con lo que hago para vivir o con lo que elijo publicar.

"Normalmente no soy de estereotipar, pero siempre son hombres de mediana edad.