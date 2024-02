El presidente Biden, de 81 años, parecía confundido mientras caminaba de un lado a otro detrás del Rey Abdalá II de Jordania el lunes, aparentemente inseguro de dónde pararse antes de los comentarios del monarca.

"Su majestad, le cedo la palabra", dijo Biden al rey después de darle la bienvenida a la Casa Blanca.

Mientras Abdalá se preparaba para pronunciar su discurso, el presidente se movía de un lado a otro detrás de él y del podio, mirando hacia abajo como si estuviera buscando una marca que indicara el lugar correcto para pararse.

Biden osciló entre dos lugares antes de decidirse por lo que inicialmente era su primera opción, a la izquierda de Abdalá y frente a la bandera jordana.

La indecisión del presidente parecía desconcertar al rey, quien en un momento dado miró por encima de su hombro izquierdo esperando ver a Biden, quien no estaba allí.

"Cambié de lado", dijo Biden, antes de moverse hacia el lado izquierdo del rey, quien ahora sonreía.

Este último episodio de confusión en el escenario de Biden llega días después de que el fiscal especial Robert Hur optara por no recomendar cargos penales contra el presidente relacionados con su manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca, en parte porque un jurado podría ver a Biden como un "anciano con una memoria deficiente".

Biden no pudo recordar los años en que se desempeñó como vicepresidente del presidente Barack Obama ni cuándo falleció su hijo Beau Biden, según el informe de Hur.

RNC Research, una cuenta X gestionada por el Comité Nacional Republicano, aprovechó el error, recortando el video con el título "BIDEN: ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy?".

"El mundo se está riendo de nosotros", escribió Andrew Giuliani, exfuncionario de la administración Trump e hijo del exalcalde de Nueva York, en X, compartiendo imágenes del extraño momento.

Algunos en las redes sociales salieron en defensa de Biden, argumentando que el incidente no era tan alarmante.

"La edad de Biden es preocupante, pero obviamente está buscando la marca en el suelo para el encuadre de la cámara", afirmó el usuario de X Josh Fields. "Por lo general, colocan una cinta en el suelo. Lo hacen en películas, obras de teatro, televisión, conferencias de prensa, etc. He visto otras cosas realmente preocupantes, esto no es una de ellas".

Las encuestas públicas durante el último año han mostrado consistentemente que grandes mayorías de votantes están preocupados por la capacidad mental de Biden para el cargo.

Actualmente, el 86 % de los estadounidenses cree que Biden es "demasiado mayor" para ser presidente, según una encuesta de ABC News/Ipsos publicada el domingo y realizada después del lanzamiento del informe de Hur, mientras que el 62% lo dijo del ex presidente Donald Trump, de 77 años, quien busca una revancha contra Biden en las elecciones de noviembre.