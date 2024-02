Caso insólito: hombre vivió 5 años en un hotel de Manhattan y luego pretendió ser el dueño

Latino habría falsificado los títulos de propiedad del hotel The New Yorker. ( FUENTE EXTERNA )

Mickey Barreto enfrenta cargos graves después de supuestamente pretender ser el dueño del famoso hotel 'The New Yorker' en Midtown Manhattan durante años, viviendo sin pagar alquiler y tratando de tomar el control del establecimiento.

Barreto, quien se presentó repetidamente como propietario del hotel, incluso presentó documentos falsos que afirmaban que había transferido la propiedad del hotel a sí mismo por 400 millones de dólares. Las autoridades lo acusan de 14 delitos graves por presentar documentos falsificados y 10 delitos menores de desacato criminal.

"Como se alega, Mickey Barreto reclamó repetida y fraudulentamente la propiedad de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Hotel The New Yorker", declaró el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. "No toleraremos la manipulación de los registros de propiedad de nuestra ciudad por parte de aquellos que buscan estafar al sistema para beneficio personal".

Según la acusación, Barreto incluso reservó una habitación en el hotel en 2018 y luego intentó obtener un contrato de arrendamiento utilizando las leyes de estabilización de alquileres de Nueva York. A lo largo de los años, Barreto continuó presentando documentos falsos, incluida una supuesta escritura que transfería la propiedad del hotel a su nombre desde una organización religiosa.

A pesar de una orden judicial que le prohibía hacer más presentaciones falsas, Barreto persistió en su afirmación de ser el propietario del hotel. El verdadero propietario presentó una demanda exitosa contra él, pero Barreto siguió defendiendo su falsa identidad.

Ahora, Barreto enfrenta las consecuencias legales de sus acciones, aunque todas las acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario en el tribunal.