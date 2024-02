JetBlue realiza "aumento silencioso" de los costos de maletas a 45 dólares

JetBlue fue una de las primeras aerolíneas en aumentar sus tarifas de equipaje facturado a 30 dólares en 2018. Menos de 18 meses después, la aerolínea aumentó nuevamente el precio y para enero de 2020, la tarifa de la aerolínea para facturar una maleta era de $35.

Este mes, la aerolínea con sede en Nueva York ahora está cobrando a los viajeros 45 dólares por su primera maleta de tamaño estándar facturada dentro de las 24 horas previas al embarque, y 60 dólares por una segunda maleta. Si se facturan más de un día antes, el costo de cada una es 10 dólares más barato.

JetBlue dijo que aumentar las tarifas de equipaje era "un paso que estamos dando para que nuestra empresa vuelva a ser rentable y cubra los costos adicionales de transporte de equipaje".

El aumento de precios, que fue reportado anteriormente por The Points Guy, no se aplica a los vuelos transatlánticos de JetBlue, que tienen su propia tabla de precios.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/26/jetblue.png

"También señalaron que los clientes élite de Mosaic de JetBlue, así como aquellos que viajan en clase Mint Business, seguirán recibiendo dos maletas facturadas gratis, mientras que los titulares de la tarjeta JetBlue Plus Card seguirán recibiendo su primera maleta facturada gratis.

Las nuevas tarifas de equipaje facturado de JetBlue son solo la última tarifa adicional que la aerolínea ha aumentado, según reportó el New York Post.

A principios de este año, la aerolínea comenzó a cobrar una tarifa por asiento preferido. La iniciativa, llamada "Core Preferred", hace que los asientos de pasillo y ventana en ubicaciones favorables en el avión, como la parte delantera y en la fila de emergencia, sean más costosos.

El precio de reservar uno de los asientos "Even More Space" de JetBlue con espacio adicional para las piernas también aumentó a finales del año pasado como parte de su algoritmo de precios dinámicos basado en factores como la ruta y la demanda, según The Points Guy.

JetBlue y Spirit fueron las dos aerolíneas que perdieron dinero en 2023 mientras que rivales más grandes reportaron ganancias más fuertes.

Sin embargo, JetBlue ha insistido en que sus recientes planes de reducción de costos significan que estará "aproximándose al punto de equilibrio" en 2024 a pesar de ofrecer $3.8 mil millones para adquirir la aerolínea de ultra bajo costo Spirit, un movimiento que fue bloqueado por un juez federal el mes pasado.

JetBlue y Spirit están apelando la decisión, que habría creado la quinta aerolínea más grande del país.

También anunció recientemente cambios entre los rangos de su equipo ejecutivo. A partir del lunes, Joanna Geraghty, anteriormente presidenta y directora de operaciones de la compañía, sucedió a Robin Hayes como CEO.

American Airlines también ha sido noticia esta semana por aumentar sus tarifas de equipaje.

La aerolínea con sede en Fort Worth, Texas, anunció el martes que el costo de facturar una maleta en un vuelo doméstico aumentará de $30 a $35 en línea y $40 si se compra en el aeropuerto. La tarifa por una segunda maleta facturada aumentará de $40 a $45 tanto en línea como en el aeropuerto.

La aerolínea también está aumentando las tarifas de equipaje en $5 para vuelos internacionales cortos, incluidos los de Canadá, México y el Caribe, que ahora cuestan $35 por la primera maleta y $45 por la segunda.

American aumentó por última vez las tarifas de equipaje en 2018 después de introducir tarifas de equipaje en 2008, cuando facturar una maleta costaba solo $15, para hacer frente al aumento del costo del combustible de avión.