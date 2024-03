Nuevos estudios asocian consumo de marihuana con los accidentes cerebrovasculares

Hay nuevas evidencias para ayudar a despejar el aire sobre el cannabis. Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association y financiado por los Institutos Nacionales de Salud encontró que aquellos que fuman marihuana diariamente tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un ataque al corazón y un accidente cerebrovascular que aquellos que no lo hacen.

"Sabemos que se liberan toxinas cuando se quema cannabis, similares a las encontradas en el humo del tabaco", dijo Abra Jeffers, analista de datos del Hospital General de Massachusetts en Boston y ex investigadora del Centro de Investigación y Educación sobre el Control del Tabaco de la Universidad de California, San Francisco, donde se basó el estudio.

"Desde hace mucho tiempo sabemos que fumar tabaco está vinculado a enfermedades cardíacas, y este estudio es evidencia de que fumar cannabis parece ser también un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en Estados Unidos", continuó la declaración de Jeffers. "El uso de cannabis podría ser una fuente importante y subestimada de enfermedad cardíaca".

Los investigadores analizaron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 434,104 adultos estadounidenses de entre 18 y 74 años entre 2016 y 2020. Aproximadamente el 4 % eran usuarios diarios de cannabis, el 7 % usaba la droga aproximadamente cinco días al mes y el 88.9 % no había consumido marihuana en los últimos 30 días.

Entre los usuarios actuales, aproximadamente tres cuartas partes dijeron que fumaban principalmente la droga.

"El uso de cannabis está aumentando tanto en prevalencia como en frecuencia, mientras que el consumo de tabaco convencional está disminuyendo", dijo la Dra. Salomeh Keyhani, profesora de medicina de UCSF y autora principal del estudio, en una declaración separada. "El uso de cannabis por sí solo podría, con el tiempo, convertirse en el factor de riesgo más importante".

El informe de Keyhani mostró que las personas que inhalaban cannabis por combustión tenían un 25 % más de probabilidades de sufrir un ataque al corazón que aquellos que no usaban la droga en absoluto. El hábito diario también aumentó sus posibilidades de sufrir un derrame cerebral en un 42 %.

La probabilidad de experimentar una afección cardiovascular fue mucho menor para los usuarios no diarios, pero aún mayor que para aquellos que no usaban marihuana en absoluto. Aquellos que usaban la droga de forma esporádica tenían un riesgo aumentado del 3% para el ataque al corazón en comparación con los no usuarios y un aumento del 5% para el accidente cerebrovascular.

"Este es un hallazgo importante para la salud pública, especialmente dadas nuestras continuas esfuerzos para reducir la carga de enfermedades cardíacas en este país", dijo el Dr. David Goff, director de la División de Ciencias Cardiovasculares del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que es parte de los Institutos Nacionales de Salud, en un comunicado.

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte tanto para hombres como para mujeres en Estados Unidos, representando una de cada cinco muertes, según los CDC.

La marihuana se legalizó en Nueva York en 2021 y comenzó a venderse con fines recreativos en 2022.

Muchos estados están siguiendo los pasos de Nueva York y legalizando la marihuana, lo que ejemplifica aún más la necesidad de realizar más investigaciones y comprender los efectos para la salud de la droga.