¿Cuándo son las primarias presidenciales en NY y cómo puedes votar?

Ser ciudadano de EE.UU.



Ser residente de la Ciudad de Nueva York durante al menos 30 días.



Tener 18 años antes del 31 de diciembre del año en el que presentas el formulario.



No estar en prisión por un delito grave.



No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal.



No reclamar el derecho a votar en ningún otro lugar fuera de la Ciudad de Nueva York.