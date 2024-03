Mike Pence asegura que no respaldará a Donald Trump en las elecciones presidenciales

El exvicepresidente Mike Pence confirmó el viernes que no respaldará a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 — y no quiso decir si votaría por el presunto candidato republicano.

"No debería sorprender que no estaré respaldando a Donald Trump este año", dijo Pence durante una aparición en "The Story" de Fox News.

Pence, de 64 años, y su exjefe tuvieron diferencias después de que el exvicepresidente se negara a desechar los resultados de las elecciones de 2020 en estados clave — lo que lo convirtió en blanco de los seguidores de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Pence ha dicho que cree que Trump "puso en peligro a mí y a mi familia" con su retórica atacando al entonces vicepresidente por desempeñar su papel en la derrota del 45º presidente ante Joe Biden.

El exvicepresidente señaló el viernes que, aunque estaba "increíblemente orgulloso" del récord de la administración Trump, hay "diferencias profundas" entre los dos más allá de los eventos de hace tres años.

Pence citó el cambio de rumbo del Trump de 77 años sobre la prohibición de TikTok, reservas sobre restricciones al aborto y la falta de un plan para abordar la deuda nacional como razones para no respaldar al republicano en su revancha electoral contra el Biden de 81 años.

"Durante mi campaña presidencial, dejé claro que había diferencias profundas entre el presidente Trump y yo en una variedad de temas — y no solo nuestra diferencia en mis deberes constitucionales que ejercí el 6 de enero", dijo Pence. "Mientras he observado el desarrollo de su candidatura, lo he visto alejarse de nuestro compromiso de enfrentar la deuda nacional. Lo he visto comenzar a alejarse de un compromiso con la santidad de la vida humana. Y la semana pasada, su reversión en endurecerse con China y apoyar el esfuerzo de nuestra administración para forzar la venta de TikTok de ByteDance".

"En cada uno de estos casos, Donald Trump está persiguiendo y articulando una agenda que está en desacuerdo con la agenda conservadora que gobernamos durante nuestros cuatro años", agregó.

"Y es por eso que no puedo, con buena conciencia, respaldar a Donald Trump en esta campaña".

Pence declinó decir por quién votaría el 5 de noviembre, pero descartó votar por Biden.

El exgobernador de Indiana también descartó la posibilidad de lanzar un desafío de terceros, diciéndole a la presentadora Martha MacCallum: "Soy republicano".

La gran mayoría de los republicanos de la Cámara y el Senado y los gobernadores republicanos han respaldado la candidatura de Trump a la Casa Blanca, al igual que varios de sus antiguos oponentes en las primarias republicanas — incluidos el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y el senador Tim Scott (R-SC).

Pence se une a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie como ex candidatos de 2024 que no respaldan a Trump.