Mujer de Florida encuentra un caimán de casi ocho pies en su cocina

Una mujer de Florida quedó sorprendida al recibir una visita no deseada en su hogar: un caimán de 7 pies y 11 pulgadas que se coló en su cocina.

Mary Hollenback tomó fotos del gigantesco caimán en su casa en Venice, y comenzaron a circular el domingo, cuando el meteorólogo jefe de WINK, Matt Devitt, las publicó en las redes sociales.

"Este gran tipo en Venice entró empujando por una puerta de pantalla delantera, hacia la cocina, mientras ella estaba en la sala de estar", escribió.

Hollenback dijo que estaba viendo televisión cuando escuchó el ruido de la pantalla de su puerta principal.

"Pensé que alguien que no vivía aquí estaba tratando de entrar, pensando que probablemente estaban en la casa equivocada porque eso sucede con frecuencia", dijo a WFLA.

"Así que para cuando me levanté y fui cerca de la puerta principal, el caimán ya estaba adentro", dijo Hollenback, agregando que su puerta tiene un cierre magnético. "Él estaba empujando eso y rompió el cierre magnético. La puerta se abrió y él simplemente entró", dijo.

"Probablemente no llegué más lejos, ni más cerca de la puerta principal de lo que estás ahora. Lo suficientemente cerca como para mirar y ver que no era una persona tratando de entrar, era un caimán", recordó la mujer.

Dijo que dos cosas vinieron rápidamente a su mente.

Una es: "Oh Dios mío, tengo un caimán en mi casa', y número dos es: 'Oh Dios mío, tengo un caimán en mi casa, ¿cómo me voy a deshacer de él?", dijo Hollenback a Fox 13.

Dijo que pensó en llamar al 911, pero su teléfono estaba en un mostrador a solo unas pulgadas del caimán.

"Así que tuve que acercarme un poco más a él, agarré mi teléfono", agregó.

"Para ese momento, estaba temblando tanto que ni siquiera sé a quién más llamar. No creo que ni siquiera pudiera haber buscado un número de teléfono", dijo a la cadena.

Pronto llegaron dos diputados del alguacil del condado de Sarasota y tres miembros de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida.

"El diputado fue realmente bastante gracioso porque me dijo que cuando vio el informe, no me creyó hasta que entró en la casa y vio al caimán", dijo Hollenback a WFLA.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/12/caiman-en-casa.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/12/caiman-en-florida.jpg

"Debo decir que esos tipos fueron increíbles. Estaban tan tranquilos, tan relajados, tan profesionales. Actuaron como si tener un caimán en la casa... no fuera gran cosa. Caso cerrado", dijo a Fox 13.

Dijo que al principio se sintió alterada por la intrusión, pero desde entonces ha llegado a apreciar la historia.

"Estaba aliviada. Estaba un poco alterada por un tiempo, pero ya sabes, es como que todos mis vecinos salieron y todos estaban hablando de ello, y desde entonces se ha convertido en una historia realmente buena", dijo a la cadena.

"Quiero decir, esta historia solo sigue creciendo y creciendo. Mis 15 minutos de fama", bromeó.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida dijo que el reptil ha sido trasladado a una granja de caimanes.

Las avistamientos de caimanes aumentarán solo ya que la temporada de apareamiento está en marcha en el estado del Sol y los machos tienden a volverse más agresivos.

"Solo en Florida vas a tener un caimán en la casa", dijo Hollenback.