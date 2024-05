Los estrenos que llegaron a Netflix en abril 2024 y aún no has visto

La plataforma líder en streaming, Netflix, anunció los lanzamientos de series, películas y documentales para abril de 2024. Destacan la adquisición de los derechos de la famosa serie estadounidense "Sex and the City" y la última temporada de "The Walking Dead". A continuación, todos los estrenos del cuarto mes del año.

A partir del 1° de abril, "Sex and the City" estará disponible en la plataforma tras la compra de sus derechos a HBO. Aunque los rumores sobre el acuerdo entre Netflix y Warner Bros Discovery comenzaron en enero, la confirmación oficial de la adquisición tardó algunas semanas.

Inicialmente, se anunció que la serie estaría disponible para los usuarios de Estados Unidos y Europa, pero finalmente también estará disponible para los clientes de Latinoamérica. La serie consta de 94 episodios divididos en seis temporadas.

La serie, creada por Darren Star y basada en la obra de Candace Bushnell, está protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall, quienes alcanzaron la fama en los primeros años de los 2000 gracias a su popularidad.

Además de estos estrenos, Netflix ofrecerá una variedad de nuevos lanzamientos exclusivos, clásicos y originales, que incluyen la última temporada de "The Walking Dead", la miniserie "Ripley", "El Padrino", "La lista de Schindler" y muchos más.

Estrenos de Netflix en abril: series

"Sex and the City" – Temporadas 1-6 (01/04/2024).

"The Walking Dead" – Temporada 11 (02/04/2024).

"Maleantes" (04/04/2024).

"Ripley" (04/04/2024).

"Parasyte: Los grises" (05/04/2024).

"Antracita" (10/04/2024).

"Secuestro del vuelo 601" (10/04/2024).

"Sin cerrojos: Un experimento carcelario" (10/04/2024).

"La noche del solsticio de verano" (11/04/2024).

"Good Times" (12/04/2024).

"The Real Housewives of Beverly Hills" – Temporada 9 (15/04/2024).

"Keeping Up with the Kardashians" – Temporada 14 (15/04/2024).

"The Circle: EE. UU." – Temporada 6 (17/04/2024).

"Los detectives difuntos" (25/04/2024).

"El caso Asunta" (26/04/2024).

Estrenos de Netflix en abril: películas

"La lista de Schindler" (01/04/2024).

"Siempre el mismo día" (01/04/2024).

"Ex-Máquina" (01/04/2024).

"Rodeo rock" (03/04/2024).

"Fabricante de lágrimas" (04/04/2024).

"Un detective suelto en Hollywood" (04/04/2024).

"La gran exclusiva" (05/04/2024).

"Rocketman" (10/04/2024).

"Pared con pared" (12/04/2024).

"El Padrino" (15/04/2024).

"El Dictador" (15/04/2024).

"Perfume de mujer" (16/04/2024).

"Lady Bird" (16/04/2024).

"Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas" (19/04/2024).

"Forrest Gump" (22/04/2024).

"Temple de acero" (28/04/2024).

"Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury" (30/04/2024).

Estrenos de Netflix en abril: documentales y especiales

"Escena del crimen: Muerte nocturna en Berlín" (03/04/2024).

"La red antisocial: De los memes al caos" (05/04/2024).

"¿Qué hizo Jennifer?" (10/04/2024).

"Nuestro Mundo Lleno de Vida" (17/04/2024).

"Jimmy Carr: Natural Born Killer" (16/04/2024).

"Descifra tu salud: Los secretos del intestino" (26/04/2024).

Estrenos de Netflix en abril: niños y familia

"La espectacular primavera de Rosita Fresita" (01/04/2024).

"Me desperté vampira: Temporada 2" (04/04/2024).

"Los guardaespíritus del bosque: Temporada 3" (08/04/2024).

"El Pájaro Loco se va de campamento" (12/04/2024).

"Antz: Hormiguitaz" (16/04/2024).

"Calle CoComelon: Temporada 2" (22/04/2024).

Estrenos de Netflix en abril: anime

"One Piece: Marineford" (01/04/2024).

"One Piece: Egghead" (06/04/2024).

"Las variaciones Grimm" (17/04/2024).