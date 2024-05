Nueva York: la ciudad que no permite desconectarse luego de la jornada laboral

La agitada vida en Nueva York, conocida como "la ciudad que nunca duerme", también destaca como el lugar más desafiante del país para desconectarse al finalizar la jornada laboral. La situación económica y la presión laboral, exacerbadas por los altos costos de la ciudad, contribuyen a este fenómeno.

Un estudio realizado por Pacific Stone identificó a Nueva York como el estado donde las personas luchan más por relajarse después del trabajo, seguido de Massachusetts, California, Nueva Jersey y Maryland. Factores como las largas horas laborales y los tiempos de traslado contribuyen a esta dificultad, incluso en un contexto de trabajo híbrido o remoto.

Los datos muestran que, a pesar de otros estados reportando más horas de trabajo, Nueva York se destaca por su combinación de horas laborales semanales y tiempo promedio de traslado. Mientras que otros estados como Florida, Georgia, Illinois, Virginia, Nueva Jersey y California registran una carga laboral similar o mayor, la compleja dinámica neoyorquina hace que desconectarse sea un desafío adicional.

La iniciativa de "Derecho a Desconectarse" (Right to Disconnect bill) en Nueva York busca abordar esta problemática, pero aún no ha sido concretada. La difícil situación económica de la ciudad, con altos costos de vida y una creciente población en riesgo de pobreza, agrava aún más las tensiones laborales y dificulta el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

A pesar de los altos costos, la calidad de vida en Nueva York está en entredicho, con una creciente insatisfacción entre los residentes y una disminución en la intención de permanecer en la ciudad a largo plazo. Este panorama refleja los desafíos que enfrentan tanto los trabajadores como los habitantes de la "capital del mundo" en su búsqueda de bienestar y estabilidad.