Hombre acusado de disparar a dos policías, llegó ilegalmente a Estados Unidos

El migrante venezolano Bernardo Castro Mata, acusado de disparar a dos policías de Nueva York, cruzó ilegalmente a Estados Unidos el año pasado y, sorprendentemente, su caso ya ha sido desestimado, según se ha revelado. Mata, de 19 años, disparó a un oficial en el pecho y a otro en la pierna cuando intentaron detener su motocicleta en Queens. En una audiencia en Chicago el 6 de mayo, un juez de inmigración cerró su caso, según fuentes de ICE.

La información salió a la luz justo después de que un medio internacional expusiera que la administración Biden había desestimado casos de asilo y órdenes de deportación contra 350,000 migrantes que no tenían antecedentes penales o no eran considerados amenazas a la seguridad nacional. Estos migrantes no están obligados a abandonar el país y ya no son monitoreados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quedando indocumentados.

Jon Feere, exjefe de personal de ICE y ahora en el Centro de Estudios de Inmigración, criticó duramente a la administración Biden, afirmando que permite que los extranjeros violen las leyes de inmigración sin consecuencias reales. "Este es solo el último ejemplo que demuestra que el gobierno no tiene la capacidad de evaluar adecuadamente a grandes cantidades de personas que cruzan nuestras fronteras", declaró Feere a The Post.

Mata ingresó ilegalmente por Eagle Pass, Texas, donde fue arrestado pero luego liberado en julio de 2023. No proporcionó una dirección a las autoridades, por lo que se le asignó una corte de inmigración en Chicago, según una fuente de ICE. ICE no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el caso de Mata por parte de The Post.

La desestimación masiva de casos por parte de la administración Biden significa que los migrantes no reciben asilo ni son rechazados, sino que sus casos se eliminan por completo de los tribunales de inmigración. Un memorando de 2022 emitido por la principal asesora legal de ICE, Kerry Doyle, instruyó a los fiscales de la agencia a permitir la terminación de casos para migrantes que no sean considerados amenazas a la seguridad nacional.

Además de presuntamente disparar a los dos oficiales de la NYPD, Mata es sospechoso de participar en robos días antes, donde atacaron a dos mujeres, según la policía y fuentes.