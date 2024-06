Las apariciones de Donald Trump en películas

Donald Trump, antes de su incursión en la política, tuvo una presencia ocasional en el mundo del cine y la televisión. Aunque sus apariciones fueron mayormente breves y en su mayoría cameos, algunas de ellas han dejado una impresión duradera.

En "Home Alone 2: Lost in New York" (1992), Trump hace una breve aparición en el vestíbulo del hotel Plaza, donde da indicaciones al joven Kevin McCallister. Su participación es más bien icónica, y el filme ha mantenido su popularidad a lo largo de los años.

En "Zoolander" (2001), Trump aparece junto a otras figuras del mundo de la moda y el entretenimiento en una breve escena durante una fiesta. Su papel es mínimo, pero su inclusión en la película ha sido recordada por los fans de la comedia.

Otro cameo notable fue en "Two Weeks Notice" (2002), donde interpreta a sí mismo en una escena junto a Hugh Grant y Sandra Bullock. Aunque su papel fue breve, su presencia aportó un toque de realidad al filme romántico.

En "The Little Rascals" (1994), Trump hace una aparición en la escena de la competencia de autos de pedales, como uno de los padres de los concursantes. Aunque su participación es breve, agregó un elemento de celebridad a la película.

Finalmente, en "Ghosts Can't Do It" (1989), Trump interpretó a sí mismo en esta comedia de fantasía. Aunque la película no fue un gran éxito, la presencia de Trump en el reparto ayudó a atraer la atención del público hacia ella.