Mujer en Georgia se gradúa con honores a los 85 años de secundaria

Una mujer de 85 años de Georgia se graduó de la secundaria, 67 años después de la fecha original en la que debía haber recibido su diploma, en presencia de su familia y la comunidad a la que ha servido constantemente. Shirley Smith, de Americus, quedó sorprendida al descubrir en su 85º cumpleaños que pronto recibiría un diploma honorario de secundaria, gracias a Eric Finch, jefe de policía del Departamento de Policía de Montezuma, por su dedicación a su familia y su apoyo incondicional a la educación de sus hijos a lo largo de los años. "Estoy agradecida", dijo Smith a Fox News Digital en una entrevista en video. "Creo que es un honor y una bendición".

Smith creció en una finca de tabaco en Wilmington, Carolina del Norte. En 1956, su padre se vio obligado a buscar más ingresos para mantener a sus seis hijos después de que cayeran las tarifas del tabaco. Smith y sus hermanos se mudaron entonces a Somerville, Nueva Jersey. "Estaba en el décimo grado y le dije a mi padre, creo que el mayor error que cometí, fue decirle que no quería ir a la escuela", recordó Smith. "Y él me dijo: 'Ve a trabajar'." Primero consiguió un trabajo en una tintorería y luego en una fábrica de bolsos. Poco después, se casó y formó su propia familia, mudándose posteriormente a Georgia. Aunque consideró asistir a una escuela vocacional en varias ocasiones, sus prioridades siempre fueron cuidar de sus hijos y su familia, comentó.

Smith aseguró que la educación era una prioridad en su hogar y que si sus hijos vivían bajo su techo, debían recibir una educación. "No les importaba, de hecho, lloraban por ir a la escuela. Incluso cuando nevaba, querían ir", relató. Hoy en día, Smith está llena de orgullo al ver a sus hijos y nietos graduarse de universidades como Texas A&M, Montclair University, California State University, Fullerton, University of Tampa y University of Mississippi, entre otras. Su familia está igualmente orgullosa de ella por sus logros de toda la vida y consideran que es más que merecedora del honor. "Mi abuela nunca se perdió una graduación de secundaria o universidad de ninguno de sus hijos o nietos", dijo Brianna Robinson, una de sus nietas, a Fox News Digital. "No podría estar más honrada e inspirada. Ella siempre nos enseñó a perseguir nuestros sueños y que todo es posible si mantenemos la fe en Dios".

Smith, una devota feligresa, ha pasado décadas trabajando como misionera bautista en sus comunidades, comprometida con el cuidado de los enfermos y los pobres. "Tenía familiares que me animaban a confiar en Dios", comentó Smith. Añadió que su familia nunca careció de refugio, comida o ropa. "Siempre tuvimos lugares decentes donde vivir, y yo simplemente me aferré a mi fe". Smith atribuye a Dios su diploma, creyendo que Su plan y el trabajo a través de otros son la razón por la cual quienes tienen experiencia en lugar de educación aún pueden ser recompensados por sus esfuerzos incansables en la vida. "Estoy muy agradecida con Dios", afirmó. "Siempre me pregunto, ¿qué ven las personas en mí? Atraigo a la gente, sin importar su color o quiénes sean".

Tan Galia Robinson, una de sus hijas, comentó que Finch, el jefe de policía, se inspiró por las emotivas palabras pronunciadas en la fiesta de cumpleaños de Smith. Compartieron un pastel de terciopelo rojo y admiraron su trabajo como madre y fiel servidora. "Él sintió que era injusto no darle su diploma", dijo Robinson. Aunque estaba nerviosa, Smith se mostró emocionada por llevar un vestido púrpura y blanco debajo de su birrete y toga negra, y esperaba con ansias las sorpresas que su familia había planeado para ella durante el día.

En cuanto a sus próximos pasos y la posibilidad de asistir a la universidad, Smith bromeó diciendo que se está preparando para encontrarse con su creador. "Me estoy preparando para ir al cielo, eso es lo que estoy haciendo", dijo con una sonrisa. "Voy a recibir mi recompensa de Él", concluyó Smith.