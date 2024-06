Series que debes ver si te gustó la temporada 3 de 'Bridgerton'

La tercera temporada de "Bridgerton" adopta la temática de amigos que se enamoran, entregando otra conmovedora y divertida historia de amor.

Cada una de las tres temporadas de esta popular serie de Netflix presenta un arco romántico diferente para la historia principal. En la primera temporada, la historia de Daphne y Simon se centra en el tropo de citas falsas, mientras que la segunda temporada presenta a Anthony y Kate en una narrativa de enemigos a amantes. La tercera temporada, con la historia de Colin y Penelope, se enfoca en amigos de la infancia que descubren sentimientos románticos más tarde.

Aquí tres opciones que siguen la temática de la más reciente entrega de Bridgerton:

"One Day" es una de las mejores series de amigos a amantes de 2024. Esta serie romántica, basada en el libro de David Nicholls, sigue a Dexter y Emma, quienes se conocen el último día de la universidad y deciden mantener su amistad. La serie abarca 20 años de su relación, con cada episodio ambientado en un año diferente. Aunque "One Day" es más trágica que "Bridgerton", sigue una transición similar de platónico a romántico. "One Day" está disponible en Netflix.

"Dawson's Creek" tiene una historia de amigos a amantes que es complicada pero termina felizmente. Esta serie merece ser vista por la relación entre Joey y Pacey. Los dos adolescentes, que viven en un pequeño pueblo costero, comienzan con una relación de amor/odio, pero con el tiempo, se dan cuenta de que realmente se preocupan el uno por el otro. La historia de amor de Joey y Pacey es más complicada que la de Colin y Penelope, pero finalmente llegan a una conclusión feliz. Las seis temporadas de "Dawson's Creek" están disponibles en Prime Video o Hulu.

"New Girl" presenta un verdadero arco de amigos a amantes. Vemos a Nick y Jess formar un vínculo como amigos mucho antes de admitir cualquier atracción. En el episodio piloto, Jess se muda a un apartamento con Nick y sus dos amigos, lo que conduce a numerosas aventuras. Su historia de amor no comienza hasta la segunda temporada, cuando admiten que se sienten atraídos y tienen su primer beso. La relación de Nick y Jess tiene muchos altibajos, pero en su mejor momento, son dos personajes que encuentran verdadero consuelo en la compañía del otro. Las siete temporadas de "New Girl" están disponibles en Hulu.