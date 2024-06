Confirman la fecha de estreno de "El Pingüino" en Max

¡Es oficial! Max, una de las plataformas de streaming más destacadas, anunció que la serie El Pingüino estará disponible muy pronto. Ambientada en la sombría Ciudad Gótica que el director Matt Reeves presentó en su película The Batman (2022), esta producción ha generado grandes expectativas.

El estreno de El Pingüino está programado para septiembre de 2024. Se espera que esta serie se convierta en un éxito mundial desde su lanzamiento, considerando el interés que ha generado entre los seguidores del universo de Batman.

Protagonizada por Colin Farrell como el mafioso Oswald Cobblepot, El Pingüino actuará como una secuela directa de The Batman, abordando las consecuencias de los eventos de la película y el nuevo escenario criminal en la icónica Ciudad Gótica.

Cabe destacar que The Batman recaudó 770 millones de dólares en taquilla, y los fans de esta versión del personaje están ansiosos por ver tanto la secuela de la película como los spin-offs relacionados. Por ello, El Pingüino tiene altas expectativas y parece destinado al éxito antes de su estreno.

¿De qué trata El Pingüino, la nueva serie del universo de The Batman?

La trama de El Pingüino comenzará justo después del final de The Batman. Con una Ciudad Gótica sumergida en caos tras el plan de The Riddler y la caída de Carmine Falcone, la historia seguirá a Oswald Cobblepot mientras asciende en el inframundo criminal para convertirse en el jefe mafioso número uno, utilizando la violencia como su herramienta principal. Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial, el tráiler ya muestra algunas de estas intensas escenas.

Reparto de El Pingüino, la esperada serie de Max

El elenco de El Pingüino incluye a Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O´Connell, Clancy Brown y Michael Zegen, prometiendo actuaciones memorables en esta oscura y fascinante serie.