Mujer volvió con su esposo, pero sigue pensando en su amante

Una historia sobre infidelidad se hizo viral. Es la historia anónima de una mujer que asegura que volvió con su marido luego de serle infiel, pero que cada vez que tiene sexo con él piensa en su amante.

“Lo intenté con mi esposo, pero el lado sexual de las cosas simplemente no funciona. Cada vez que tenemos sexo, me encuentro deseando estar con el otro chico”, escribió a la consejera Coleen Nolan del diario británico The Mirror.

“Sé que suena horrible decir esto, pero la experiencia me hizo sentir viva y deseada por primera vez en años”, agregó.



“Cada vez que tenemos sexo, me encuentro deseando estar con el otro chico y me estremezco cuando me toca. Honestamente lo he intentado, pero simplemente no funciona y las cosas tampoco eran tan buenas antes de la aventura. ¿Alguna idea sobre lo que debería hacer?”, preguntó.

Nolan fue empática, pero contundente: "no tiene sentido quedarse con alguien de quien retrocedes cuando te toca. No es justo para él y afectará a toda la familia. Quizá debas reconocer que aunque desees que tu matrimonio funcione por el bien de tu familia, es posible que no sea así. Romper la unidad familiar es doloroso, pero tampoco es bueno que tus hijos crezcan en un matrimonio infeliz”.