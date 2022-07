Alarmante: más de 4,000 reportes de agresión sexual en Uber

Uber dio a conocer su informe de seguridad en Estados Unidos y se señala un dato alarmante: se recibieron 3,824 denuncias en las cinco categorías más graves de agresión sexual y mala conducta durante 2019 y 2020, el período del inicio de la pandemia.

Sin embargo, según Uber, en relación a su primer informe que abarcó los años 2017 y 2018, esto significó una disminución del 38 % en la tasa de agresiones sexuales denunciadas en la aplicación.

“Hoy cumplimos otro compromiso más al publicar nuestro segundo Informe de seguridad de EE.UU., con datos que continúan mostrando que la gran mayoría de los viajes en Uber, más del 99.9 %, se completan sin ningún informe de seguridad. Pero sabemos que cada incidente incluido en este informe afecta a una persona real. Detrás de cada punto de datos hay una experiencia personal y, a veces, dolor y pérdida, que debe reconocerse", dijo la empresa en un comunicado.

“Divulgar nuestros datos de seguridad no significa que la plataforma de Uber sea menos segura, significa que estamos siendo más honestos acerca de los raros incidentes de seguridad que ocurren. La mayoría de las empresas no hablarán sobre estos temas difíciles, pero pretender que no existen solo deja a todos menos seguros. Por lo tanto, esperamos que las partes interesadas, los reguladores y otros reconozcan, apoyen y alienten los esfuerzos proactivos de transparencia, no los debiliten”, añadió.