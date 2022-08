Dejó a su amante en su casa: salió corriendo al parto de su esposa

Una mujer hizo viral una extraña historia de infidelidad. Resulta que su novio la dejó en su propia casa para salir corriendo y llegar al parto de su esposa, que estaba dando a luz en ese mismo momento. Así fue como se enteró que ella era la amante.

Se trata de Cydney Jordan, una usuaria de TikTok que contó su historia a través de esta plataforma. Fue la propia mujer la que explicó que hasta ese momento no había percibido nada extraño del que era su novio.

“Salimos a cenar una noche y él estaba actuando jodidamente extraño. Finalmente dijo, ‘Creo que tenemos que irnos' Me fui a la cama y desperté alrededor de las tres o cuatro de la mañana y este hombre se había ido", contó en su video. Al querer enviarle un mensaje, se dio cuenta que la había bloqueado.

“Me dejó una nota en la encimera de la cocina que decía que estaba casado, que su esposa iba a dar a luz, y que él conducía de regreso a Pittsburgh porque su esposa estaba en el nacimiento de su hijo”, agregó.

“Esta fue quizás mi tercera o cuarta cita con este hombre, no había fotos en su casa, no había anillo de bodas, no había indicios de que estuviera comprometido. Lo busqué una vez y encontré un Instagram privado y eso fue todo. ¿Cómo iba a saber que estaba completamente casado?”, cerró su historia.